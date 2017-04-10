Bakan Arslan: Yeni Sistemde Yürütme ve Yasama Birbirinden Ayrılacak

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi toplantısında yaptığı açıklamada, "14 Nisan'da Ankara-Gölbaşı-Niğde Otoyolu'nun tekliflerini alıyoruz. O da buraya çok değer katacak bir proje. İnşallah oda hayırlı uğurlu olur" dedi. Arslan, yeni sistemde yürütme ve yasamanın birbirinden ayrılacağını da söyledi.



Gölbaşı ilçesinde yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi toplantısında açıklamada bulunan Bakan Ahmet Arslan, Başbakan'ın talimatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile el ele verip, Mogan Gölü'nde temizlik faslını başlattıklarını söyledi. Bakan .Arslan, "Ecdad, 21 yaşındaki Fatih, gemileri karadan yürütüp İstanbul'u aldı. Biz de Mogan'ı, Gölbaşının değerli yerini temizlemek adına gemileri karadan yürüttük. 3 tane gemiyi buraya getirdik ve temizlik işine başladık. Dünyanın ikincisi, Avrupa'nın en büyük temizliğini yapacağız" dedi.



15 TEMMUZ'DA GÖLBAŞI DESTAN YAZDI



Bakan Ahmet Arslan, 15 Temmuz akşamı Gölbaşı halkının destan yazdığını belirterek, "Hainlerin 15 Temmuz'daki, hainlik girişiminde Ankara destan yazdı, ama bir o kadar büyük destanı da Gölbaşı yazdı.Gerek Özel Harekat'ta, gerek benim bakanlığıma bağlı Türksat da destan yazdı. Ne olma pahasına, şehit olma pahasına, kanlarını dökme pahasına destan yazdılar. O gün, o gece Türksat'ın ne kadar önemli olduğunu bilip, hainlerin eline geçmesi durumunda onların emellerine hizmet eden yayınları milletin kafasını karştıracağını düşünerek Türksat'a kendi evleri gibi, kendi canları gibi, kendi malları gibi sahip çıktılar" dedi.



YENİ SİSTEMDE YÜRÜTME VE YASAMA BİRBİRİNDEN AYRILACAK



Bakan Arslan; yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde yürütme ve yasamanın birbirinden ayrılacğını belirttiği konuşmasında, 'Kanun teklifini de milletvekili hazırlayacak, yasalaşmasını da milletvekili hazırlayacak. Ama gördük ki yargı bağımsız olur, tarafsız olmazsa, 17-25 Aralık'ta yaşadığımızı yaşarız, 15 Temmuz'da yaşadığımızı yaşarız. Bağımsız olan savcı veya hakim, FETÖ'nün taraftarı olur. Dolaysılıyla taraflı olur. O yüzden de taraf tuttuğu için bu millete zarar verir. Halbuki yargı hem bağımsız olsun, hem de tarafsız olsun ki kimsenin tarafını tutmasın. Yeni sistemde yürütme ve yasama birbirinden ayrılacak" diye konuştu.



Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ise Gölbaşı'na yapılan yatırımlardan bahsetti.



- Gölbaşıankara