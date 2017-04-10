Bakan Arslan: Yeni sistemde yürütme ve yasama birbirinden ayrılacak



ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi toplantısında yaptığı açıklamada, "14 Nisan'da Ankara-Gölbaşı-Niğde Otoyolu'nun tekliflerini alıyoruz. O da buraya çok değer katacak bir proje. İnşallah oda hayırlı uğurlu olur" dedi. Arslan, yeni sistemde yürütme ve yasamanın birbirinden ayrılacağını da söyledi.



Başbakan'ın talimatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile el ele verip, Mogan Gölü'nde temizlik faslını başlattıklarını belirten Bakan .Arslan, "Ecdad, 21 yaşındaki Fatih, gemileri karadan yürütüp İstanbul'u aldı. Biz de Mogan'ı, Gölbaşının değerli yerini temizlemek adına gemileri karadan yürüttük. 3 tane gemiyi buraya getirdik ve temizlik işine başladık. Dünyanın ikincisi, Avrupa'nın en büyük temizliğini yapacağız. Dibi temizlenmiş, kokudan arınmış, çok daha güzel bir gölle Gölbaşı ve siz değerli Gölbaşılı hemşerilerimiz tanışmış olacak. Olağanüstü bir gayretle çalışıyoruz? dedi.



15 TEMMUZ'DA GÖLBAŞI DESTAN YAZDI



Bakan Ahmet Arslan, 15 Temmuz akşamı Gölbaşı halkının destan yazdığını belirttiği konuşmasında, "Türkiye'nin her yeri kıymetli olduğu gibi Gölbaşı da kıymetli. Hainlerin 15 Temmuz'daki, hainlik girişiminde Ankara destan yazdı, ama bir okadar büyük destanı da Gölbaşı yazdı.Gerek Özel Harekatta, gerek benim bakanlığıma bağlı Türksat da destan yazdı. Ne olma pahasına, şehit olma pahasına, kanlarını dökme pahasına destan yazdılar. O gün, o gece Türksat'ın ne kadar önemli olduğunu bilip, hainlerin eline geçmesi durumunda onların emellerine hizmet eden yayınları milletin kafasını karştıracağını düşünerek Türksat'a kendi evleri gibi, kendi canları gibi, kendi malları gibi sahip çıktılar" dedi.



YENİ SİSTEMDE YÜRÜTME VE YASAMA BİRBİRİNDEN AYRILACAK



Bakan Arslan; yeni C umhurbaşkanlığı sisteminde yürütme ve yasamanın birbirinden ayrılacğını belirttiği konuşmasında, 'Kanun teklifini de milletvekili hazırlayacak, yasalaşmasını da milletvekili hazırlayacak. Ama gördükki yargı bağımsız olur, tarafsız olmazsa, 17-25 Aralık'ta yaşadığımızı yaşarız, 15 Temmuz'da yaşadığımızı yaşarız. Bağımsız olan savcı veya hakim, FETÖ'nün taraftarı olur. Dolaysılıyla taraflı olur. O yüzden de taraf tuttuğu için bu millete zarar verir. Halbuki yargı hem bağımsız olsun, hem de tarafsız olsun ki kimsenin tarafını tutmasın. Yeni sistemde yürütme ve yasama birbirinden ayrılacak" diye konuştu.



Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ise Gölbaşı'na yapılan yatırımlardan bahsetti.