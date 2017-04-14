Bakan Arslan, yağmur altında esnafla buluştu

Arslan'a bir esnaf kasket hediye etti



KARS - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yağmur altında esnafı gezdi. Bakan Arslan'a bir esnaf kasket hediye etti.

Referandum çalışmaları için Kars'ta bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a esnaf ziyaretinde bir esnaf kasket hediye etti. Esnafın hediye ettiği kasketi kafasına takan Arslan, yağmur altında esnaflarla sohbet etti. Esnafın sorunlarını dinledi. Vatandaş ve esnafın sevgi gösterisinde bulunduğu Arslan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni anayasa hakkında esnafı bilgilendirdi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Esnafı gezerken bir kasketçiye girdim. Dedim ki bana göre kasket var mı? O da var dedi. Bizde çıkarttık taktık. Tam da Kars şartlarına uygun, yağmura uygun, o yüzden bugün kasketli gezdik" dedi

Esnafı her gün ziyaret ettiklerini ifade eden Bakan Arslan, "Biz esnafı her zaman gezmeye çalışıyoruz. Her zaman geliyoruz. Esnafımızda güler yüzüyle her zaman bizi karşılıyoruz. Dua ediyor. Varsa problemleri onu alıp çözmeye çalışıyoruz. Varsa soru işaretleri onlara cevap veriyoruz. Mesela az önce esnafımızın birisi dedik ki Lojistik Merkez Erzurum'a gitmiş, dedim ki doğru söylüyorsun. Erzurum'da da var. Ama Kars'ta da inşaatı başladı. Ordan çıktım onun yanındaki de diyor ki Allah razı olsun Lojistik Merkez başladı. Bizim kamulaştırma paramız var. Anlaşmada bize destek olun. Biri biri işin başladığının farkında destek istiyor. Biri de gitti diyor. Allah razı olsun milletle iç içeyiz. Milleti bilgilendirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Ahmet Arslan Kars'taki esnaf ziyaretinin ardından Kağızman'a hareket etti. Arslan, Kağızman'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelecek.