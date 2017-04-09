Bakan Arslan: 'Türkiye'yi Durduramayacaklar'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Eğer 16 Nisan'da Allah'ın izniyle ve sizin desteğinizle biz o çift başlılığı ortadan kaldırır, vesayet odaklarının ve bürokratik oligarşinin oyun oynamasını bitirir, son verirsek, Türkiye'yi durduramayacaklar. İşte Türkiye'yi durduramadıkları için bugüne kadar maşaları, terör örgütlerini kullanıyorlardı." dedi.



Göle ilçesini ziyaretinin ardından Ardahan'a geçen Arslan, bir düğün salonunda STK'ların temsilcileri ile bir araya geldi.



Arslan, tüm engellemelere rağmen 2013'te İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanının ihalesinin yapıldığını hatırlatarak, "Cepten 5 kuruş verilmeden adam 10 milyar avro koydu, eski parayla Türk parasına çevirirsek aşağı yukarı 40 katrilyonluk yatırımı kendi cebinden yapacak ve 25 sene işletecek. 25 senede işletirken devlete 25 milyar avro verecek. Yine Türk lirasına çeviriyorum, bugünkü parayla 100 katrilyon, 25 senede 100 milyar Türk lirası Türkiye'ye para verecek. Avrupa, dış güçler Türkiye'yi çekemeyenler işte orada kudurdu." diye konuştu.



Türkiye'de son yıllarda büyük projeleri hayata geçirdiklerine işaret eden Arslan, ülkenin dünya çapında önemli projelere imza atmasından, büyümesinden rahatsız olanlar bulunduğuna dikkati çekti.



Dış güçlerin Türkiye'nin ilerlemesini durduramayacağını aktaran Arslan, "Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü, havalimanları gibi projeler Türk ekonomisinin büyümesi, Türkiye'nin güçlenmesi, Türkiye'nin dünya ticaretinden daha fazla pay alması anlamına geliyor. Türkiye'de herhangi bir vatandaş, Türk insanına hizmet edecek, hayatını kolaylaştıracak bir projeye niye 'hayır' desin. İşte dış güçlerin güdümünde oldukları için bunlara 'hayır deyin, bunları durdurun. Türkiye büyümesin, Türkiye büyürse bizim pastamızdan pay alır' diyorlar." ifadelerini kullandı.



Arslan, dış güçlerin 15 Temmuz'da, içerideki hainler ile Türkiye'yi vurmaya kalktığını anımsattı.



Milletin büyük kahramanlıkla darbe girişimini engellediğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:



"15 Temmuz hain darbe girişimini ne yazık ki içimizden çıkan, dini istismar eden, bizden biri gözüken ama dünyanın en büyük haini olan FETÖ ile birlikte bizim silahımızla, tankımızla, topumuzla vurmaya kalktılar. Ecdat 100 sene önce burayı vatan olarak, yurt olarak torunlarına bırakmak için şehit oldu. Kutsal bir üniforma var. O ocağa 'Peygamber ocağı' diyoruz. O kutsal üniformaya, o kutsal ocağa ihanet ettirecek derecede hanilerle bizi vurdurmaya kalktılar. Kim, işte o dış güçler ve onunla da beceremediler."



Türkiye'nin tüm engellemelere rağmen büyümeye devam ettiğini bildiren Arslan, "Biz 14 yılda bu engellemlere rağmen 3,5 kat büyümüşsek, dünya buna kuduruyor. Onlar olmasaydı, 10 kat büyümeyi konuşuyor olacaktık. Eğer 16 Nisan'da Allah'ın izniyle ve sizin desteğinizle biz o çift başlılığı ortadan kaldırır, vesayet odaklarının ve bürokratik oligarşinin oyun oynamasını bitirir, son verirsek Türkiye'yi durduramayacaklar. İşte Türkiye'yi durduramadıkları için bugüne kadar maşaları, terör örgütlerini kullanıyorlardı, DAEŞ'i kullanıyorlardı, FETÖ'yü, PKK'yı kullanıyorlardı. Baktılar ki onlarla baş edemiyorlar, aleni bir şekilde bizi engellemek için 16 Nisan'da 'hayır' çıkması için olağan üstü bir gayret sarf ediyorlar." diye konuştu.



Bakan Arslan, konuşmasının ardından Deniz Özer isimli bir esnafın yaptırdığı "Evet" yazılı ve Türk bayrağı işlemeli pastayı kesti.