Bakan Arslan: Tüm Derdimiz Çift Başlı Yönetim Olmasın (3)

BAKAN ÇİÇEK DAĞITTI



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gebze Kent Meydanı'nda Ak Parti İlçe Başkanlığı'nın standını ziyaret etti. Bakan Arslan referandum la ilgili çalışma yapan partili gençlere teşekkür ederek, 'evet' yazılarının asılı olduğu kaleye şut çekti. Bakan Arslan daha sonra Kent Meydanı'nda vatandaşlara çiçek dağıtarak, sohbet etti.



Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),



