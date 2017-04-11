Bakan Arslan: Tüm Derdimiz Çift Başlı Yönetim Olmasın (2)

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ BAŞIMIZA BELA ETTİLER BECEREMEDİLER



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kocaeli Ticaret Odası'nda lojistik, nakliye ve taşımacılık sektörünün temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuştu. Bakan Arslan, "Türkiye'nin büyümesini güçlenmesini istemeyenler terör örgütlerini başımıza bela ettiler, beceremediler. Ekonomik olarak çöktüğümüzü söylemek isteseler, ekonomik göstergeleri hepiniz biliyorsunuz. En son 1915 Çanakkale Köprüsü'nde dünyanın 13 finans kuruluşu dediler ki 'Ben bu 10 milyarın üzerindeki projeyi finans ederim'. Bunun anlamı Türkiye'nin ekonomisine olan güvenin göstergesiydi. Baktılar ki 16 Nisan tarihinden sonra bu ülke çok daha hızlı hareket edebilecek, bu ülke patron gibi yanlış olanı hemen ayıklayıp doğru olanı hemen göreve getirebilecek, o zaman dediler ki bizim payımızdan daha fazla pay alacaklar bunlara 'dur' diyelim. İşte 16 Nisan da 'Hayır' demelerinin, 'Hayır' çıksın diye bu kadar çırpınmalarının altında bu yatıyor" dedi.



16 NİSAN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ



Yaşanan krizlere değinen Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Hızlı hareket etmeli aldığımız kararları hızlı uygulamalıyız ki 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olalım. Çok başlılıktan, başbakan ve cumhurbaşkanı kavgalarından sizler neleri yaşadığımızı iyi biliyorsunuz. 5 Nisan 1994 dolar yarı yarıya değer kazandığında dışarıdan borçlanmak zorunda olan ülkemizin ne duruma düştüğünü en iyi siz biliyorsunuz. Çünkü sizler ticaret erbabısınız. Anayasa kitapçığı fırlatmayla 1 gecede 1 milyon kişinin işsiz kaldığı, 120 bin ile 130 bin arasında işyerinin kapandığı, 22 bankanın batması onların batırdığı 30 milyar doların da vatandaşın cebinden çıkmasının nelere mal olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Sağlıklı büyüyen ülkenin lokomotifi olanlarsınız. Özellikle 16 Nisan bizim için çok önemli. İstirhamım bu bakış açısıyla lütfen sizde çevrenizdekilere anlatın."



