Bakan Arslan: Tüm Derdimiz Çift Başlı Yönetim Olmasın

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kocaeli'nin Başiskele İlçesi'nde bulunan bir lastik fabrikasını ziyaret ederek, işçilerle yemek yedi. Bakan Arslan fabrikanın yemekhanesinde yaptığı konuşmada, referandum da 'Evet' için destek istedi.



14 yıl öncesine göre Türkiye'nin 3 kat büyüdüğünü söyleyen Arslan bunun yetmediğini belirterek şunları kaydetti:



Bizim daha hızlı hareket edebilen, daha hızlı karar alan ve uygulayan bir ülke haline gelmemiz lazım. Tezgahın başında iki ustabaşı var. İkisinin de yetkileri eşit. İkisi de aynı fikirdeyse o tezgahtan iş çıkar. Ama biri başka, biri başka sey söylerse o tezgahtan iş çıkma şansı yok. Bizim bütün derdimiz çift başlı yönetim olmasın, Cumhurbaşkanı ayrı yetkilere sahip, Başbakan ayrı yetkilere sahip olmasın. Eğer Sayın Binali Yıldırım ve Tayyip Erdoğan gibi birbiri ile ahenkli çalışıyorsa, hedefleri de ortaksa 14 yıldır olduğu gibi 3 kat büyürüz. Cumhurbaşkanı sistemi ile cumhurbaşkanı ve başbakanın yetkilerinin ayrı olduğu değil, tek bir hükümet sistemi olsun ona da millet karar versin. Sandığa giderken desin ki yüzde 50 artı bir ile şu kişiyi cumhurbaşkanı seçtim bu da yarından itibaren hükümet."



- İzmitkocaeli