Bakan Arslan Oyunu Kullandı: "Milletimizin Kararı Başımızın Gözümüzün Üstünde"
- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın sandık görevlileri ile tokalaşması Bakan Arslan'ın oy kullanması Arslan'ın açıklama yapması Fotoğraf çekimiKARS - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, anayasa değişikliği için halk oylamasında oyunu kullandı.
- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın sandık görevlileri ile tokalaşması
Bakan Arslan'ın oy kullanması
Arslan'ın açıklama yapması
Fotoğraf çekimi
KARS - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, anayasa değişikliği için halk oylamasında oyunu kullandı.
Bakan Arslan, AK Pars Milletvekili Yusuf Selahatin Beyribey ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu geldi. Arslan, burada okuldaki sandıkları gezerek bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra, "1057" nolu sandıkta oyunu kullandı.