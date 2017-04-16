Bakan Arslan Oyunu Kullandı: 'Milletimizin Kararı Başımızın Gözümüzün Üstünde'

- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın sandık görevlileri ile tokalaşması

Bakan Arslan'ın oy kullanması

Arslan'ın açıklama yapması

Fotoğraf çekimi



KARS - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, anayasa değişikliği için halk oylamasında oyunu kullandı.



Bakan Arslan, AK Pars Milletvekili Yusuf Selahatin Beyribey ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu geldi. Arslan, burada okuldaki sandıkları gezerek bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra, "1057" nolu sandıkta oyunu kullandı.