Bakan Arslan, Lojistik ve Taşımacılık Sektörü Temsilcileriyle Buluştu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Yüksek hızlı tren hatlarıyla ülkemizi doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine demir ağlarla örmek adına dünyanın sekizinci, Avrupa'nın altıncı yüksek hızlı tren işletmecisi olan ülke haline geldik." dedi.



Kocaeli Ticaret Odası'nda (KOTO) düzenlenen Lojistik ve Taşımacılık Toplantısı'na katılan Arslan, burada yaptığı konuşmada, bir insan için dolaşım sistemi ne kadar önemliyse bir ülke için de ulaşım ve erişimin o kadar önemli olduğunu söyledi.



Türkiye'nin, Asya ile Avrupa, Balkanlar ile Kafkaslar arasında ve Kafkaslar ile Ortadoğu arasında köprü konumunda olduğunu ve bunun hakkının verilmesi gerektiğini belirten Arslan, bunu yaparken son 14 yılda ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında Türkiye'de yaptıkları yatırımın bugünkü bedelinin 320 milyar lira olduğunu kaydetti.



Arslan, trafiğin yüzde 80'ine hizmet veren bölünmüş yolları 6 bin 100 kilometreden 25 bin 350 kilometreye çıkardıklarını kaydederek, trafiğin yüzde 80'inin bölünmüş yollarla sağlandığını ve bu bölünmüş yollarla vatandaşın yaşam konforunu artırdıklarını ifade etti.



Ekonominin ve ticaretin lokomotifi olan sanayinin gelişebilmesi için taşımacılığın çok daha kısa sürede ve çok daha ekonomik şartlarda olması gerektiğine işaret eden Arslan, "6 il birbiriyle bölünmüş yollarla bağlıyken bugün 76 il bağlı ve 81 ilin tamamını bağlamak için de çalışmalarımız devam ediyor. Bu sadece insanımızın seyahat konforunu artırmak için değil, ülkemizin büyümesinin olmazsa olmazı olan ticari taşımaların da kolaylaştırılması ve daha ekonomik hale gelmesini sağlamaktır." diye konuştu.



Bakan Arslan, 80 yılda 50 kilometre tünel yapılmışken 14 yılda bunun üzerine 350 kilometre tünel eklediklerini, köprü ve viyadükleri 311 kilometreden 520 kilometreye getirdikleri bilgisini vererek, şunları söyledi:



"Ülkemiz kıtalar arası köprü konumunda, bunun hakkını vermek için doğu-batı aksında koridorlar yapıyoruz. Bununla da yetinmeyip özellikle kuzey-güney aksında Karadeniz'i Akdeniz'e, yine Karadeniz'i ülkemizin güneydoğusundaki ülkelere de bağlayacak kuzey-güney aksında da 18 ana koridor belirledik. Bunların hepsini birbirinin tamamlayıcısı olarak yapıyoruz. Londra'dan kalkan bir yükün Pekin'e gidebilmesi ve bunların da ülkemiz üzerinden taşınabilmesi adına kuzey koridoru ile güney koridorun alternatifi olan ama çok daha kısa süreli yük taşımasını sağlayacak olan ülkemiz üzerinden orta koridoru yapıyoruz. Orta koridorun demiryolu olarak tamamlanması adına Marmaray Projesi yapıldı ama Bakü-Tiflis-Kars'ı da bu sene haziranda devreye sokarak, Demir İpek Yolu'nu kesintisiz hale getireceğiz."



"Klasik taşımacılıktan lojistiğe geçmemiz çok önemli"



Ege ve Batı Akdeniz'deki yük hareketinin İzmit Körfezi ve İstanbul'u dolaşmadan Avrupa'ya gidebilmesi için 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temellerini 18 Mart'ta attıklarını hatırlatan Arslan, "Yüksek hızlı tren hatlarıyla ülkemizi doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine demir ağlarla örmek adına dünyanın sekizinci, Avrupa'nın altıncı yüksek hızlı tren işletmecisi olan ülke haline geldik." dedi.



Arslan, klasik taşımacılıktan lojistiğe geçmelerinin çok önemli olduğunu çünkü zincirin bütün halkalarının birbirine tamamladığı bir yapıya kavuşmaları gerektiğini dile getiren Arslan, "Bu konuda ciddi mesafeler aldık. Karayoluyla yapılan ihraç taşımalarında 500 bin sefer yapıyorken bugün 70'e yakın ülkeye 1 milyon 600 bin sefer yapıyoruz. 3 katından daha fazla. 2004 yılında bin firmayla 93 bin taşıt faaliyet gösteriyorken, bugün 2 bin 900 firma ki bunlar işini yapan ve atıl kapasite oluşturmayan firmalar, 170 bin taşıtla faaliyet gösteriyor. 586 olan UBAK İzin Belgesi sayısı bugün 6 bin 100'e çıktı. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması bulunan ülke sayısı 58'e çıktı." diye konuştu.



Arslan, Türkiye'den 3,5 saat uçuş mesafesinde 1,5 milyar insana erişildiğini ve bu 1,5 milyar nüfusun gayri safi yurt içi hasılasının 31 trilyon dolar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Biz istiyoruz ki bu 31 trilyon dolarlık 1,5 milyar insanın yaşadığı coğrafyayı ticaretimiz için, kalkınmamız için, ihracatımız için hedef pazar olarak belirleyelim ve bu hedef pazara kolay erişelim. Hedef pazardaki ticaretten ve taşımacılıktan kaynaklı pastaya da ortak olmak istiyoruz. Madem bu coğrafyadayız, madem bu kadar kıymetli topraklardayız ve ecdat bu kadar kıymetli toprakları bize vatan olarak bırakmak için kanını dökmüş, şehit olmuş, bize de düşen onların torunları olarak vatan olarak bırakılan, bu toprakları imar etmek, hakkını vermek. Yaptığımız bütün projelerle bunun hakkını vermeye çalışıyoruz ve bundan faydalanmaya alışmış, ticaret pastasını paylaşmaya alışmış olanlara da bir anlamda ortak oluyoruz."



KOTO Başkanı Necmi Bulut, konuşmasının ardından Bakan Arslan'a hediye takdim etti.



(Bitti)