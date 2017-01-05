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Bakan Arslan - Keçiören Metrosu Açılış Töreni

Bakan Arslan - Keçiören Metrosu Açılış Töreni

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Katılımcılardan detay Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen Keçiören Metrosu açılış töreninde konuştu.

Bakan Arslan - Keçiören Metrosu Açılış Töreni

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Katılımcılardan detay
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen Keçiören Metrosu açılış töreninde konuştu.

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