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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen Keçiören Metrosu açılış töreninde konuştu.
Bakan Arslan - Keçiören Metrosu Açılış Töreni
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Katılımcılardan detay Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen Keçiören Metrosu açılış töreninde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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