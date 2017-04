Bakan Arslan, Kasket Takarak Esnafı Ziyaret Etti

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta kasket takarak esnaf gezdi.



Bakan Arslan, Kasaplar mevkisindeki esnafı gezerek, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması için vatandaşlardan destek istedi. Burada bir kasket, bere, şapka satan bir dükkana giren Aslan'a işletme sahibi kasket hediye etti. Arslan, kasketi takarak yağmur altında esnafı gezdi.



Arslan, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, Kars'ta bulunan esnafa ziyarete bulunduklarını belirterek, "Esnafı gezerken bir kasketçiye girdik, 'bana göre kasket var mı' dedim var dedi, sonra taktık tam Kars şartlarına uygun, yağmura uygun bugün kasketle gezdik." dedi.



Her zaman esnafı gezdiklerini ve kendilerini güleryüzle karşıladıklarını anlatan Arslan, "Esnafımızı her zaman geziyoruz, güler yüzle her zaman bizi karşılıyor, elbetteki varsa bir problemleri alıp çözmeye çalışıyoruz, varsa soru işaretleri onları çözüyoruz. Mesela az önce esnafımızın bir dedi ki ya Lojistik Merkez Erzurum'a gitmiş, dedim ki doğur söylüyorsun Erzurum'da da var ama yanı zamanda da Kars'ta da var inşaatı başladı. Oradan çıktım yanındaki diyor ki Allah razı olsun Lojistik Merkezi başladı bizim kamulaştırma paramız var anlaşmada bize desek olun, biri işin başladığının farında destek istiyor, biri de gitti diyorlar. Allah razı olsun milletle iç içeyiz bilgilendirmeye çalışıyoruz, elbetteki destek ve dualarını da istiyoruz." ifadesini kullandı.



Arslan, daha sonra Kağızman ilçesinde çeşitli ziyaret ve programlar katılmak üzere, ilçeye geldi.