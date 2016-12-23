Bakan Arslan, Kars'ta

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Ömercan'ın cenaze törenine katılmak için Kars'a geldi.



Bakan Ahmet Arslan'ı Harakani Havaalanı'nda Vali Rahmi Doğan, kurum ve daire amirleriyle birlikte vatandaşlar karşıladı. Arslan havaalanından Kars'ın Susuz ilçesine hareket etti.



Arslan, Susuz'da önceki gün Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın cenazesi törenine katılacak. - KARS