Bakan Arslan'ın Türkiye Pilotlar Günü Mesajı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 26 Nisan 1912'de ülkemizin semalarında ilk uçuşu gerçekleştirerek 1 numaralı uçuş brövesinin sahibi olan Kaptan Pilot Mehmet Fesa Evrensev'in uçuşunun üzerinden tam 105 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Allah ruhunu şad etsin. Onunla başlayan bu heyecan verici serüvene bugün siz değerli pilotlarımızla beraber güvenle devam ediyoruz. Havacılık sektöründeki hedeflerimiz bugüne kadar başardıklarımızdan daha büyük" dedi.



Türkiye Pilotlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Bakan Arslan, küreselleşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla gelişen havacılık sektörünün ekonomik kalkınmanın itici unsuru, toplumsal refahın da en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Arslan, dünya genelinde pek çok ülkenin temel gündem maddesinin havacılığın geliştirilmesi ve uluslararası alandaki konumunun güçlendirilmesi olduğunu ve Bakanlık olarak havacılık sektöründe faaliyet gösteren bağlı ve ilgili kuruluşlarla son 14 yılda büyük ve önemli gelişmeler kaydettiklerini ifade ederek, "Havayolu halkın yolu olacaktır hedefine ulaşmak için yola çıktık. 2002 yılında iç hatlarda sadece THY tarafından 2 merkezden 25 noktaya gerçekleştirilen uçuşlar, bugün 7 havayolu şirketi tarafından 7 merkezden 55 noktaya gerçekleştirilmektedir. Son 14 yılda havacılık sektörü, en hızlı büyüyen ülkeler arasında her zaman ilk sıralarda olduk. Bakanlığımız tarafından yapılan ikili hava ulaştırma anlaşmaları sayesinde hem dış hat uçuş noktalarımızın sayısı hem de sefer sayılarında önemli artışlar sağlandı. Ülkemizin coğrafi konumu, kıtalararası bir köprü vazifesi görmesi, lojistik açıdan taşıdığı önemi göz önünde bulundurularak, sivil havacılık alanında bulunduğumuz coğrafyadaki ülkelerle yakın işbirliği içine girildi. Türkiye'nin havacılık sektöründe geldiği noktada sizlerin payı çok büyüktür. Ancak havacılık sektöründeki hedeflerimiz bugüne kadar başardıklarımızdan daha büyük. Bu meşakkatli yolda bizler kadar siz değerli pilotlarımıza da görev düşmektedir. Bakanlık olarak tüm arkadaşlarım adına 26 Nisan Türkiye Pilotlar Günü'nü kutluyor, bütün pilotlarımıza başarılar dilerken, görevi başında şehit düşen ve Hakk'ın rahmetine kavuşan aziz pilotlarımıza şükranlarımı sunuyor ve Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - ANKARA