Bakan Arslan'ın 23 Nisan Mesaji
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ülkemizde demokratik hayatın temellerinin atıldığı, egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olduğunun bütün dünyaya ilan edildiği günün 97’nci yılını kutlamanın onuru ve sevinci içindeyiz" dedi.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ülkemizde demokratik hayatın temellerinin atıldığı, egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olduğunun bütün dünyaya ilan edildiği günün 97'nci yılını kutlamanın onuru ve sevinci içindeyiz" dedi.
Bakan Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. "Milli iradenin temsilcilerinin oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı bugün, hem Kurtuluş Savaşı'mızı zafere götüren yolun başlangıcı, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdecisi olmuştur" diyen Bakan Arslan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenliğimizin ilan edildiği bu kutlu günü de çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Ulusumuzun en değerli varlığı olan çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidir. Ulusun, egemenliğini kendi eline aldığı bu mutlu günde, tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkma iradesi içinde görmenin gurur ve huzuru içindeyiz. Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin çabalarıyla, dünya devletleri arasında, hak ettiği seçkin yeri alacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yıl dönümünü kutluyor, tüm çocuklarımıza ve yurttaşlarımıza esenlikler diliyorum." - ANKARA