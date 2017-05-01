Bakan Arslan ile Hindistan Gençlik ve Spor Bakanı Goel, Mutabakat Zaptı'na İmza Attı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Hindistan Gençlik ve Spor Bakanı Vijay Goel, Hindistan Telekom Düzenleyici Kurumu ile BTK arasında Mutabakat Zaptı'na imza attı.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan ziyaretinde imza töreni ve ortak basın toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Arslan ve Hindistan Gençlik ve Spor Bakanı Vijay Goel da bu kapsamda, Hindistan Telekom Düzenleyici Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında Mutabakat Zaptı'na imza attı. - ANKARA