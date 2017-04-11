Bakan Arslan Gölbaşı'nda



Toplantıda, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan,Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, KAİ Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Osman Karaaslan, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar da bulundu.

Bakan Arslan, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Gölbaşı'nın yeni büyüyen güzel bir ilçe olduğunu belirterek, Ankara'da denize sahip tek ilçe olduğunu söyledi.

"Değerli başkanımız ve ilçe başkanımız bu kadar değerli bir gölümüz var ama kokuyor, temizlik ihtiyacı var" dediğini aktaran Bakan Arslan, şunları kaydetti:

"Sayın Başbakanımızın talimatıyla biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla el ele verip temizlik faslını başlattık. Ecdad, 21 yaşındaki Fatih, gemileri karadan yürütüp İstanbul'u aldı. Biz de Mogan'ı, Gölbaşı'nın değerli yerini temizlemek adına gemileri karadan yürüttük. 3 tane gemiyi buraya getirdik ve temizlik işine başladık. Dünyanın ikinci ve Avrupa'nın en büyük temizliğini yapacağız. Dibi temizlenmiş, kokudan arınmış çok daha güzel bir gölle Gölbaşı ve siz değerli Gölbaşılı hemşerilerimiz tanışmış olacak. Olağanüstü bir gayretle çalışıyoruz."

Bakan Arslan, bakanlık olarak, gerek vekillerin gerek belediye başkanların gerekse ilçe başkanlarının taleplerine kayıtsız kalmadıklarını ifade ederek, "Milletimize hizmetkarız diyoruz. Halka hizmeti hakka hizmet biliyoruz. Sizlerin hizmetini birebir yerine getirmek boynumuzun borcu. Bu konuda şüpheniz olmasın" diye konuştu.

"4 gün sonra Ankara- Gölbaşı-Niğde Otoyolu'nun tekliflerini alıyoruz"

14 Nisan'da Ankara-Gölbaşı-Niğde Otoyolu'nun tekliflerini alacaklarını belirten Bakan Arslan, şöyle devam etti:

"O da buraya çok ciddi değer katacak bir proje, hayırlı uğurlu olsun. Ankara'nın, Gölbaşı'nın ülkemizin her yerine ulaşımı önemli. O da bu bölgeye çok daha değer katacak bir proje."

Başkan Duruay da Gölbaşı'nın çok büyük sorunlarından iki tanesinin çözümlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın bakanlığının yapmış olduğu Gölbaşımıza 5 tane de büyük kavşak var. Bunlar için Bakanımız Ahmet Arslan'a teşekkür ediyoruz. Gölümüzün temizliği de Gölbaşı , Ankara ve Türkiye adına çok büyük bir proje. Avrupa'nın en büyük, dünyanın da en büyük ikinci projesi olan Mogan Gölümüzün temizliğini de Ulaştırma Bakanlığımız kendisi üstlendi. Üçüncü sıkıntımız Konya Yolumuzla ilgiliydi. Bakanlığımız bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyor. Konya Yolu'nun halledilmesi ve yapılması için de gerekli olan neyse Bakanımız Ahmet Bey yapacağını söyledi. Allah razı olsun."