Bakan Arslan, Gebze'de Gençlerle Bir Araya Geldi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu ülke gece gündüz çalışan tecrübeli yöneticiler arıyor. Gece gündüz çalışabilmesi içinde genç yaşta sizlerin tecrübelenmesi lazım. Tecrübelenebilmesi içinde erken yaşta siyasetin içine girip belediye meclis üyesi, milletvekili olması lazım" dedi.



Referandum çalışmaları kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesine gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan kararsız gençler ile Genç Kürsü programında bir araya geldi. Gebze Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, milletvekilleri ve gençler katıldı.



"6 il bölünmüş yol ile birbirine bağlı iken bugün bu sayı 76 oldu"



Programda konuşan Bakan Arslan, "İlkokuldan başlayarak öğretmenlerimiz bize Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika arasında bir köprü olduğunu öğretiyor. Bu köprünün hakkını verirseniz ecdadı yad etmiş olursunuz. Anadolu coğrafyasının hakkını vermek için, ülkeyi bir baştan bir başa bölünmüş yollarla donatmamız lazım. Bu ülkeyi yüksek hızlı trenle tanıştırmamız lazım dedik ve onu da yaptık. Ülkemiz insanı uçabilmeli dedik havayolu halkın yolu dedik onun için de ülkede 25 havaalanı vardı bugün 55 tane var ve onunla da yetinmiyoruz devamı var. Ülkenin ticaretinin, sanayisinin gelişmesi için bütün illeri birbirine bölünmüş yollarla birbirine bağlamamız lazımdı ki, ulaştırmanın alt yapı projelerini tamamlayalım. Bu konuda çok mesafe kat ettik. 6 ilimiz birbirine bölünmüş yolla birbirine bağlanmış iken bugün 76 ilimiz birbirine bölünmüş yolla bağlandı. Kalan 5 ille ilgili çalışma devam ediyor. Birkaç sene içerisinde bitireceğiz" şeklinde konuştu.



"Gençlerin erken yaşta tecrübelenebilmesi için meclis üyesi, milletvekili olması lazım"



Türkiye'nin gece gündüz çalışan tecrübeli gençler aradığını belirten Arslan, "Çok önemli bir karar arifesindeyiz. Rejimimiz Cumhuriyet, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hükümet etme sistemini çok daha sağlıklı işler hale getirmek istiyoruz. Yargı ile yasamayı birbirinden ayırmak istiyoruz. Burada da en çok güvendiğimiz ülkemizin genç ve dinamik nüfusu ve ülkemizin yarınlarının sorumluluğu bu gençlerimiz omzunda olduğuna göre gençleri de bu işin içine çekelim, biz geleceğe tecrübeli gençlerle yürüyelim istiyoruz. Gençler 50 yaşına geldikten sonra sorumluluk vereceksin, tecrübe edinecek sonra onların döneminde olduğu gibi 70 yaşında başbakan olacak, 70 yaşında başbakan olunca da sabah 11'de başbakanlığa gelecek öğleden sonra yoruldum eve gidiyorum diyecek. Artık bu ülke öylesini kaldırmıyor. Bu ülke gece gündüz çalışan tecrübeli yöneticiler arıyor. Gece gündüz çalışabilmesi içinde genç yaşta sizlerin tecrübelenmesi lazım. Tecrübelenebilmesi içinde erken yaşta siyasetin içine girip belediye meclis üyesi, milletvekili olması lazım. Bu ülkenin çok önemli makamı olan cumhurbaşkanını seçerken gençlere sorumluk var. Aynı gence gel siyasete gir deyince yok, böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.



"Ülkenin istikbali söz konusu olduğunda şehit olmaya giderim dediniz"



15 Temmuz'da gençlerin dünyaya ders verdiğini söyleyen Arslan, "Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. 15 Temmuz öncesinde şöyle bir yanıldı içerisindeydik, gençler apolitik yetişiyor, gençlerin dünyadan haberi yok, gençler bilgisayarın başından kalmıyor. Allah sizlerden razı olsun. 15 Temmuz'da erkek bayan hiç fark etmeden herkese öyle bir ders verdiniz ki, dünyaya öyle bir ders verdiniz ki, ülkenin bekası istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda ecdadımın mücadelesini unutmam. Ben şehit olmaya giderim dediniz, Allah hepinizden razı olsun herkese önce ülkemize sonra bizi istemeyen dış güçlere ders verdiniz. Dünyada ki mazlumlara dediniz ki, bir olursanız, millet olma şuuru ile meydanlara inerseniz sizden güçlüsü yok" dedi.



Konuşmanın ardından Bakan Arslan, gençlerden gelen soruları yanıtladı. - KOCAELİ