Bakan Arslan: Dünyanın En Büyük Köprüsünü Yapacağız

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çanakkale Boğazı'na yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en büyük köprüsü olacağını söyledi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Tekirdağ'da Vali Mehmet Ceylan'ı ziyaret etti. Bakan Arslan, ziyaret ardından kentteki gazetecilerle bir araya gelerek, bakanlığının kente yaptığı hizmetleri anlattı. Çanakkale Boğazı'na yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Trakya'yı, Avrupa'yı, İstanbul'un yükünü Gelibolu üzerinden Ege'ye aktaracağını belirterek, köprü ihalesinin Türkiye için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en büyük köprüsü olacağını ifade eden Arslan, şunları söyledi:



"Dünyanın en büyük köprüsünü yapmış olacağız. 'Bu, Türkler de çok oluyor' lafının tam da ispatı. Çok olmaya devam edeceğiz inşallah çünkü biz insanımızın hayrı için, insanlığın hayrı için çok olmaya devam ediyoruz. Burada da çok olacağız. 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük köprüsünü yapacağız. Onunla da yetinmeyeceğiz, gerek yaklaşım viyadüklerini gerekse ayaklar sonrası açıklığı düşündüğünüz zaman, 5,2 kilometrelik bir mesafeyle dünyanın en büyük köprüsünü yapmış olacağız.1915 Çanakkale Köprüsü 10 milyar liranın üzerinde bir yatırım. Ekonomik olarak Türkiye'ye bu kadar saldırının olduğu bir ortamda 15 tane firma ihalemize teklif verdi. 4 ayrı grup oluştu. Bu 15 firmanın 8 tanesi yabancı, 7 tanesi Türk firması. Bu çok önemli. ve yine bu konuda Japonya'sından Kore'sine, Çin'inden İtalya'sına yani sadece bir bölge değil, Avrupa Birliği'nden bir ülke de dahil ciddi bir şekilde ilgi gösterdiler. Ülkeye olan güveni, ülkenin istikrarına olan güveni ortaya koymak adına 4 büyük gruptan çok ciddi, çok rekabetçi bir teklif aldık, onun ayrıca önemsediğimiz kısmı da bu tekliflerin içerisinde 13 finans kuruluşunun 'evet ben bu projeyi finanse edeceğim' diyerek mektup vermiş olması da o sektörün içindeki insanlar bilir, bir ülkeye güvenin en büyük göstergelerinden biridir. Çok başarılı bir çalışmayla inşallah Tekirdağ'ı, Trakya'yı, Ege'yi kalkındıracak önemli bir projeyi de hayata geçirmiş olacağız."



Bakan Ahmet Arslan, Tekirdağ'a yatırımların süreceğini belirterek, "Velhasıl kelam bakanlığın Tekirdağ'a olan ilgisi eksilmeden, aksamadan devam ediyor. Ama iki şey, bir Tekirdağ'da birçok şey devam ediyor ama Tekirdağ-Hayrabolu yolunun standardının yükseltilmesi, kısaltılması, 56 kilometreden 46 kilometreye düşecek şekilde bölünmüş yol, sıcak asfalt olması, yapım projesinin ihalesi 17 şubat 2017, yani yaklaşık 20 gün sonra biz inşallah oranın ihalesini gerçekleştirmiş olacağız ve ihale süreci biter bitmez de yapımına başlayacağız. Ciddi büyük de bir proje. 250-300 milyonluk, eski parayla 250-300 trilyonluk projeden bahsediyoruz. Ama hem Tekirdağ için, hem Hayrabolu için hem o güzergah için çok önemli olduğu için parası önemli değil helali hoş olsun" dedi. - Tekirdağ