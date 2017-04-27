Bakan Arslan'dan "Kanal İstanbul" Açıklaması

Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017, "Çalkantılı Bölgede Transatlantik Uzlaşmayı Güçlendirmek" ana başlığıyla başladı.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, zirvenin ilk gününde bir konuşma yaparak, havacılık sektöründen başlayarak ülkedeki kamu-özel işbirliği modelinin çok başarılı şekilde uygulayıcısı olduklarını belirterek, "Hatta yakın gelecekte ülkemizin en büyük projelerinden olacak Kanal İstanbul Projesi'nde de finans modelini çalışıyoruz. Taraflarla çalışıyoruz. Kamu adına bu işin paydaşları olanlarla çalışıyoruz. Orada da çok daha farklı bir finans modeli geliştirmek, bu büyüklükte bir projeyi uygulayabilir kılmak adına yine süreç yürütüyoruz"dedi.







"BİRİNCİSİ PROJEMİZE GÜVENİYORUZ, İKİNCİSİ RİSKİ PAYLAŞIYORUZ"



Arslan, kamuoyunda 'Neden bu garantileri veriyorsunuz ve garantiden kaynaklı para ödüyorsunuz?' şeklinde çok soru sorulduğunu belirterek, "Birincisi projemize güveniyoruz, ikincisi riski paylaşıyoruz. Bu projeleri yapmakla biz etrafındaki coğrafyada ticaretin, ekonominin, sanayinin ve endüstrinin büyümesini sağlamış oluyoruz. Ülkemize daha fazla katma değer sağlıyoruz" diye konuştu.



- İstanbul