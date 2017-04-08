Bakan Arslan, "Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin amacı çift başlılıktan kurtulmaktır"



ARDAHAN - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin amacı ve anlamı çift başlılıktan kurtulmak. Memlekete, millete, sizlere çok daha güvenli bir şekilde hizmet etmek, ülkeyi çok daha hızlı bir şekilde kalkındırmak" dedi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, partililerle bir araya gelerek 16 Nisan'daki referandum la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Arslan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin amacı ve anlamının çift başlılıktan kurtulmak olduğunu ifade ederek, "Memlekete, millete, sizlere çok daha güvenli bir şekilde hizmet etmek, ülkeyi çok daha hızlı bir şekilde kalkındırmaktır" dedi.

ABD'nin 228 yılda 45 başkan değiştirdiğini, Türkiye'nin ise, 94 yılda 65 hükümet değiştirdiğine dikkat çeken Bakan Arslan, Türkiye'de hükümet başına 14 ay düştüğüne işaret etti. Bu nedenle geçmişte ne proje yapabildiğini, ne de yatırım yapılabildiğine dikkat çeken Arslan, şöyle devam etti:

"Onun için geçmişte proje yapıyorduk temel atmaya gelemiyorduk. Temel attığımızı da bitirmeye gelmiyorduk. Tayyip Erdoğan'da Binali Yıldırım'da hiçbir zaman şahsi hesapları yoktur. Hesapları sizlere hizmetkar olmaktır. Şunu diyorlar; bu fırsat bin yılda bir geliyor. Halktan birileri cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili halka hizmet ediyor. Hazır böyle bir fırsat çıkmışken biz hakkını verelim, millete daha iyi hizmet edelim. Bu ülkeyi daha da büyütelim. O yüzden bu anayasa değişikliğini milletin huzuruna götürelim diyor. Onun içinde sizin desteğinize, sizin duanıza ihtiyacımız var. Bizim yollarımızı sizin açmanıza ihtiyacımız var. Hangi yolları? Bizim gittiğimiz, arabaların gittiği yolları açıyoruz. Ama hizmet etme yolu, yasal yolu, yani tek merkezden ülkenin yönetilmesi yolu olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yolunu da siz açacaksınız."