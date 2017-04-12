Bakan Arslan: "Çift Başlılıktan, Vesayet Odaklarından, Bürokratik Oligarşiden Kurtulmamız Lazım" -...
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamaları Detaylar İSTANBUL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu ülke, 14 yıldır bütün vesayet odaklarına, bürokratik oligarşiye ve ayağındaki prangalara rağmen 3 kat büyümüşse, eğer bunlar olmasaydı biz...
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamaları
Detaylar İSTANBUL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu ülke, 14 yıldır bütün vesayet odaklarına, bürokratik oligarşiye ve ayağındaki prangalara rağmen 3 kat büyümüşse, eğer bunlar olmasaydı biz bugün 2023 hedeflerini yakalamış, ondan sonrasını konuşan bir ülke haline gelirdik" dedi.
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