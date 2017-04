Bakan Arslan: 'Bizim Çok Daha Hızlı Büyümemiz Lazım. Onun Için de Güçlü Bir Hükümet Etme Sistemi...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 14 yıldır milletin desteği ve duasıyla ülkenin her yerine hizmet ettiklerini belirterek, "Bütün engellemelere rağmen 3 kat büyümüşsek bu bize yetmez. Bizim çok daha hızlı büyümemiz lazım. Onun için de güçlü bir hükümet etme sistemi lazım." dedi.



Arslan, Sultanbeyli'de muhtarlar, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin gelişmesini istemeyen güçlerin, hayata geçirdikleri büyük projeleri ve bu kalkınmanın lideri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmeye çalıştığını ifade etti.



Bakan Arslan, 1982 darbe anayasasının ülkeye dar geldiğini belirterek, AK Parti'nin topluma verdiği sözü tuttuğunu ve ülkenin büyümesinin önündeki engelleri aşmak üzere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini halkın huzuruna getirdiğini dile getirdi.



Devlet Bahçeli ve MHP'nin de buna destek verdiğini anlatan Arslan, Bahçeli'nin başbakan yardımcılığı yaptığı dönemde cumhurbaşkanı ve başbakan kavgalarının ülkeye neye mal olduğunu bizzat gördüğünü aktardı.



Arslan, Türkiye'nin hızlı hareket edebilmesi için çift başlılıktan, vesayet odaklarından, bürokratik oligarşiden kurtulması gerektiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle vatandaş sandığa gittiği gün yüzde 50 artı 1 ile cumhurbaşkanını seçecek. Cumhurbaşkanı da ertesi gün hükümetini kuracak, 5 yıl boyunca kesintisiz hizmet edecek. Eskiden hükümetlerin ömrü 16 aydı. Biz diyoruz ki 58 milyon seçmenin diyelim ki 50 milyonu sandığa gitti; 25 milyon seçmenin oyunu alırsan cumhurbaşkanı oluyorsun. Geçmişte 90 bin kişinin oyunu alan adama hükümet kurma görevi verdiler." diye konuştu.



Türkiye'nin büyümesini istemeyen dış güçlerin referandum dan "hayır" çıkması için çalıştığını ifade eden Arslan, ülkenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle tek merkezden idare edileceğini, hızlı hareket ve karar alma mekanizmasıyla kalkınmanın da ivme kazanacağı bir modele kavuşacağını bildirdi.



"Kalan 4 günde gevşeme lüksümüz yok"



Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik eleştirilerine değinen Arslan, "Diyorlar ki Cumhuriyet gidiyor. Cumhuriyet ecdadın kanıyla kurduğu bir rejim. Sonsuza kadar da öyle gidecek. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde cumhuriyetimize, ülkemize nasıl sahip çıktığımızı herkes gördü. Bu böyle devam edecek. Ama hükümet etme sistemini değiştiriyoruz." dedi.



Ahmet Arslan, Türkiye'nin 2002 öncesine dönmemek için sağlıklı bir yönetim sistemine sahip olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Ülkenin tek merkezden yönetildiği bir sistem olması lazım. O hükümeti de milletin sandıkta kararlaştırması lazım. Onun da günün sonunda gidip millete hesap vermesi lazım. Ülke güçlenir, büyürse dış güçler istedikleri gibi at oynatamayacak. Bu millet ferasetiyle, güçlü duruşuyla, birliğiyle, beraberliğiyle bugüne kadar nasıl hainlere, terör örgütlerine fırsat vermediyse Allah'ın izniyle bundan sonra da vermeyecek."



Bakan Arslan, 14 yıldır milletin destek ve duasıyla ülkenin her yerine hizmet ettiklerini aktararak, "Bütün bu engellemelere rağmen 3 kat büyümüşsek bu bize yetmez. Bizim çok daha hızlı büyümemiz lazım. Onun için de güçlü bir hükümet etme sistemi lazım. Bürokratik oligarşiden, vesayetten, prangalardan kurtulmuş bir sistemle hizmet etmemiz lazım. Yedi düvele de '15 Temmuz'da sana verdiğim cevap belli. Bundan sonra ülkemi güçlendirerek sana cevap vermeye devam edeceğim.' demeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Arslan, "Nasılsa yüzde 50 artı 1 oy yetiyor, 'Bu kadar da evet oyu çıkıyor; biz biraz gevşeyelim' diyemeyiz. Kalan 4 günde gevşeme lüksümüz yok. Yüzde 60'sa niye yüzde 65 olmadı, yüzde 65'se niye yüzde 70 olmadı diye mücadele edip ona göre çalışacağız." dedi.