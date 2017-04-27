Bakan Arslan: 'Başlangıçta Bütün Köprüler ve Otoyollar İçin Geçerli Garanti Rakamı Yakalanmayabilir...

Bakan Arslan: "Başlangıçta bütün köprüler ve otoyollar için geçerli garanti rakamı yakalanmayabilir ancak süre içerisinde yakalayacaktır"

"Yap-İşlet-Devret'in ruhunda bu var"



İSTANBUL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, basın mensuplarının köprülerin maliyeti karşılamadığı ve devletin ek para ödediği şeklindeki sorusunu yanıtlayarak, "Başlangıçta bütün projelerimizde garantiden kaynaklı bir ödeme yapmamız söz konusu. Biz bu ödemeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Başlangıçta bütün köprüler ve otoyollar için geçerli garanti rakamı yakalanmayabilir. Ancak süre çerisinde bu rakamlar yakalanacaktır. Yap-İşlet-Devret'in ruhunda bu var" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'ye katıldı. Bakan Arslan Panelden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının köprülerin maliyeti karşılamadığı ve devletin ek para ödediği şeklindeki sorusunu yanıtlayan Bakan Arslan,"Başlangıçta bütün projelerimizde garantiden kaynaklı bir ödeme yapmamız söz konusu. Biz bu ödemeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Köprülerin geçişleriyle ilgili garanti verdiğimiz köprülerin geçişleri karşılamadığı ülkenin zarar ettiği gibi bir yaklaşım var. Bu yap- işlet- devletin ruhunu anlamadığımız anlamına geliyor" diye konuştu.

"Başlangıçta garanti rakamı yakalamayabilir ve süre içerisinde yakalayacaktır"

Kamu ve özel sektör işbirliğinin amaçlarını açıklayan Bakan Arslan, "Birincisi özel sektör dinamiğini devreye sokarak projeleri bir an önce bitirmek bunlardan kaynaklı hem sosyal fayda sağlamak hem ülkemize katma değer oluşturmak. Sebebi de şu, yaptığımız her projenin etrafında sanayi gelişiyor, endüstri gelişiyor, ticaret büyüyor ve ülkemize ilave katma değer oluşturuyor. Biz olaya böyle bakıyoruz. Yine fizibilitelerimiz gösteriyor ki başlangıçta bütün köprüler ve otoyollar için geçerli garanti rakamı yakalanmayabilir. Ancak süre çerisinde bu rakamlar yakalanacaktır" ifadelerini kullandı.

"Garantiden kaynaklı ödeme yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz"

Başlangıçta bütün projelerde garantiden kaynaklı ilave bir ödeme yapmanın söz konusu olduğunu bu ödemeyi yaptıklarını belirten Bakan Arslan, "Yapmaya da devam edeceğiz. Ancak şunu unutmamak lazım bütün bu projelere biz herhangi bir para ödemeden, özel sektör tarafından yapılıyor ve günün sonunda bu projeler bizim oluyor. Yani kimse gelip 8 milyar, 10 milyar dolar para yatırıp günün sonunda bunu size bırakmaz elbette ki geçişten kaynaklı bir ücret toplayacak aradaki farkı biz vereceğiz. Ama işletme döneminin sonunda da bütün bu projeler bizim olacak ve biz bunları işletip ayrıca gelir elde edeceğiz. Dolayısıyla Yap-İşlet-Devre'in ruhunda bu var" şeklinde konuştu.

"Projeler günün sonunda bizim olacak"

Bunu alıp başka köprülerle kıyaslamasınlar, karıştırmasınlar diyen Bakan Arslan, "İkincisi de niye garantiden kaynaklı para ödüyor demesinler çünkü bu işin ruhunda bu var. Bu parayı ödeyeceğiz. Ancak süre içerisinde sayar gittikçe artacaktır. Çünkü etrafında ilave trafik oluşturuyor bu projeler kendi trafiğini oluşturuyor. Trafik oluşturdukça da geçiş sayıları artıyor. Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde de öyle bu projeler günün sonunda bizim olacak biz bunun havalimanlarında olduğu gibi işletmelerinden ülke olarak gelir elde edeceğiz. İnsanlar lütfen bunu unutmasınlar" dedi.