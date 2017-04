Bakan Arslan: 'Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi Inşallah Haziran Devreye Giriyor'

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi inşallah haziran da devreye giriyor, buradan ürettiğimiz ürünleri bir lojistik merkezinden kalkarak dünyanın her yerine gönderebilir hale geleceğiz." dedi.



Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Kesimhane Yapım İşi Temel Atma Töreni'nde konuşan Arslan, Kars'ta olduğu gibi Türkiye'nin farklı yerlerinde de benzer projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Arslan, "Ülkemize hem istihdam anlamında hem hükümlülerimizin hayata daha iyi hazırlanması adına hem de ülkeye katma değer oluşturması adına çok önemli bir çalışma yaptıklarını ortaya koydular." dedi.



Arslan, projenin hayata geçmesiyle bölgedeki illerin de bundan nasipleneceğini ifade ederek, "Tarım ve hayvancılık bölgesiyiz. Sadece Kars'ta yaklaşık 500 bin büyükbaş hayvan var. Yine yaklaşık 600 bin küçükbaş hayvan var, 4 ili (Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı) üst üste koyarsanız bu dört katına çıkıyor. Biz hayvancılığı yapıyoruz, yetiştiriyoruz ama asıl besi yapıp ikinci bir gelir elde etmeye gelince hayvanı başka yerlere gönderiyoruz, yani bir hayvandan elde etmemiz gereken faydanın yarısını biz yarısını başkası sağlıyor. Halbuki kesimhaneyle birlikte biz hem yetiştireceğiz hem keseceğiz ama kesmeden önce de besleyeceğiz böylece besicilikten kaynaklanan gelirimizi iki katına çıkartacağız." diye konuştu.



Bölgenin tarımına ve hayvancılığına ilave katkı yapacak tesisin temelini attıklarını anlatan Arslan, "Daha önemlisi hükümlülerimizin çıktıktan sonra evlerine, köylerine gittikten sonra çok modern hayvancılığın yapılabilmesi, çok daha verim elde etmesi adına bir meslek sahibi olacaklar, bir tecrübe sahibi olacaklar ama zannetmeyin ki o tecrübe sadece onlarda kalacak, o kişi köyüne gittiğinde, mahallesine gittiğinde, mezrasına gittiğinde etrafındakilere de örnek olacak. Buranın faydası burayla sınırlı kalmayacak, her yere yayılacak hale getireceğiz." açıklamasında bulundu.



Arslan, bölgenin kalkınabilmesi, göç veren değil de göç alan bir bölge haline gelmesi adına milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, valilerle, bakanlarla omuz omuza çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.



"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi inşallah haziran da devreye giriyor"



Cazibe Merkezleri Projesi'nin Kars'ta temelinin atıldığını anımsatan Arslan, "Bu bölge için Cazibe Merkezleri çok önemli, inşallah o kapsamda da yapacağımız yatırımlar sanayinin, endüstrinin gelişmesi adına kuracağımız fabrikalar bu bölgenin kalkınması için önemli. Ama tarım, hayvancılık bölgesinde burada elde edilecek ürünlerin işletilmesi entegre tesislerinde üretilmesi ve buradan başka pazarlara da sunulması çok önemli, bunlar da birbirinin tamamlayıcısı olacak." şeklinde konuştu.



Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ile bölgede üretilen ürünlerin dünya ülkelerine daha hızlı bir şekilde gönderileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi inşallah haziran da devreye giriyor, buradan ürettiğimiz ürünleri bir lojistik merkezinden kalkarak, dünyanın her yerine gönderebilir hale gele geleceğiz. Ama sadece demiryolu değil, özellikle bölünmüş yolları, sıcak asfalt yolları ülkemizin her yerinde yapıyoruz ama bizim bölgemizde de Gürcistan'a Karadeniz'e ta Van'dan Akdeniz'e her yere erişilebiliyor. Bunun için de şehrimizin her tarafını bölünmüş yollarla komşu illerle bağlıyoruz, komşu illeri de başka illere bağlıyoruz. Sahara Tünelini yapıyoruz, Ardahan-Artvin arasını 20 dakikaya indiriyoruz. Artık 1,5-2 saat gitmek yok. Artvin de bölgemizin bir ili olarak bölgesel erişimi sağlamak için inşallah Ilgar'dan Gürcistan'a Sahara'dan Karadeniz'e ve bir şey daha yaptık, Aktaş Sınır Kapısı'ndan bir erişim var orada da Aşık Şenlik Tüneli'ni başlattık, inşallah seneye bitiyor. Ülkenin her yerine yaptığımız gibi bölgenin kalkınması için de gecemizi gündüzümüze katıyoruz."



"Türkiyenin en kapasiteli tesisi olacak"



Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar da bugün temeli atılan tesisin gelecek yıl açılacağını söyledi. Uçar, "Bizim ceza infaz adalet sistemimizde suç işleyen kişileri hürriyetinden mahrum bırakarak dört duvar arasında tutarak amaca ulaşamazsınız. Önemli olan bunun ıslahı gerek, topluma kazandırılması gerek." dedi.



Projenin tamamlanması durumunda Türkiye'nin en kapasiteli tesisinin olacağını vurgulayan Uçar, şu ifadeleri kullandı:



"Şu anda 20 yıl önce temelini attığımız iş yurtlarının geldiği noktayı inanın toplum bilmiyor. Şu anda 40 bin hükümlü bu iş yurtlarında çalışıyor. Burada temelini atacağımız tesis kapasite itibariyle en büyük tesislerden birisi olacak. İşlevselliği ile Türkiye'nin en kapasiteli tesisi olacak. Çünkü hayvancılık denilince aklımıza Kars geliyor. Burada hem besihane hem kesimhane olarak faaliyetimizi devam ettireceğiz. Ayrıca vatandaş hayvanını getirecek parasını alıp gidecek. Yani bu tesis vatandaşımız için sigortadır, bir güvencedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



Bakan Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Bakan Yardımcısı Uçar, Kars Valisi Rahmi Doğan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Nusret Yazıcı, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş ve protokol üyeleri duanın ardından tesisin temelini attı.