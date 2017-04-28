Bakan Arslan: "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Haziran'da Hizmete Girecek"
Bakan Arslan: "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Haziran'da hizmete girecek"KARS - Havayoluyla Kars'a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının Haziran'da hizmete gireceğini açıkladı.
Bakan Arslan: "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Haziran'da hizmete girecek"
KARS - Havayoluyla Kars'a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının Haziran'da hizmete gireceğini açıkladı.
Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Milletvekili Selahattin Beyribey ile birlikte Kars'a gelen Bakan Arslan'ı Harakani Havaalanı'nda, Kars Valisi Rahmi Doğan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Jandarma Alay Komutanı Albay Serdar Güngör, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, kurum ve daire amirleri ve partililer karşıladı.
Harakani Havaalı'ndan Valiliği geçen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, valilikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Karslıların sabırsızlıkla beklediği BTK Demiryolu hattında Bakan Ahmet Arslan, son sözü söyledi. Demiryolu hattının Haziran sonunda açılacağını ifade eden Arslan, "Özellikle sadece Kars için değil, ülkemiz için, bölgemiz için tabi Dünya'nın bir çok ülkesinin takip ettiği, merak ettiği, merakla beklediği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projemizin çalışmalarıyla ilgili de yerinde bilgi almak üzere buradayız" dedi.
Bakan Arslan, "Şantiyelerde gerekli çalışmalar yapıldı. Haziran'da işletmeye açmak adına bir aksaklık yaşanmaması varsa problemleri çözülmesi konusunda arkadaşlarımız yerinde çalışmaları yaptılar. Size açıklama yapmadan önce bize bilgileri verdiler. Çalışmalarda herhangi bir aksaklık yok. Şuanda olan birkaç küçük probleminde yerinde çözülmesiyle ilgili gereğini yaptılar. Bunlarda çözülmüş olacak. Memnuniyetle görüyoruz ki Bakü-Tiflis-Kars Projesi Haziran sonu itibariyle hizmete girecek. Böylece ülkemiz Dünya taşımacılığında çok daha fazla pay alabilir hale gelecek" dedi.
Bakan Ahmet Arslan, daha sonra Kars Valiliği'nden ayrılarak AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Arslan, sırasıyla Sarıkamış, Selim, Akyaka, Arpaçay ve Susuz AK Parti İlçe Başkanlıklarını ziyaret edecek. Bakan Arslan, geceyi Kars'ta geçirecek.