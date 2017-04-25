Bakan Arslan, Aylan Bebek İçin Mektup Yazan Trang'ı Makamında Ağırladı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aylan bebek için mektup yazan Vietnamlı Trang'ı kabulünde, "Umarım kızımızın bu genç yaşta ortaya koyduğu bu mesajı herkes alır ve herkes kendi payına düşeni uygulamak adına bir tavır değişikliği içinde olur. Mektupta da yer aldığı gibi umarım çocuk cıvıltılarına silah sesleri karışmaz" dedi.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Suriyeli Aylan bebek için yazdığı mektupla dünya birincisi olan Vietnamlı 15 yaşındaki Nguyen Thi Thu Trang'ı makamında ağırladı. Geçen yıl Türkiye'de gerçekleşen Dünya Posta Birliği'nin kongresinde "45 Yaşıma Mektup" adlı bir yarışma düzenlediklerini bu kapsamda dünyanın farklı yerlerinden mektupların geldiğini söyleyen Bakan Arslan, Trang'ın bu yarışmaya için Aylan bebeğin ağzından 45 yaşına bir mektup yazdığını aktarırken, "İçerdiği mesajlar, Aylan bebeğin hayatı ve dünyanın bu erken yaşta, 3 yaşında hayatını kaybeden bebeğe bakışı bir genç kızın ağzından çok duygusal bir şekilde kaleme alındı. Mektupta özellikle şunu söylüyordu: 'Keşke dünyada sadece savaşlar olmasa, barış olsa hep kardeşlik olsa. Birileri hayatını yaşarken, birileri üzüntü içinde olmasa. Birileri mekanlarından ülkelerinden göç etmek zorunda olmasa ya da göç etmek zorunda kalıyorsa da okyanus nasıl ki vizen var mı, pasaportun var mı veya dinin nedir diye sormuyorsa, keşke dünyada da herkes böyle bir soru sormadan bizleri kucaklasaydı. Bizler umutlarımızın peşinden giderken aile olarak parçalanmasaydık' temasını işleyen, gerçekten çok duygusal bir mektup" ifadelerini kullandı.



Bu mektubun içerdiği mesajın sadece bizlere değil dünyanın her yerine ulaşması gerektiğine dikkat çeken Bakan Arslan, Türkiye'nin 3 milyon civarında Suriyeliyi kucaklamasının da her zaman övündüğümüz bir özelliğimiz olduğunun altını çizdi. Mektupta bütün dünyanın bu bakış açısıyla hareket etmesinin istendiğini dile getiren Arslan, "Çocuklar ölmek zorunda kalmasın. Okyanusun Aylan bebeği kucakladığı gibi, kumun üzerinde bir yastıkta yatarcasına o gördüğümüz fotoğrafın bir acı ve dram içerdiğini herkes görse. Bunların olmaması için de dünyanın aslında yastık görevi görmesi gerektiğini, insanların da okyanuslar gibi engin ve sorgu sual yapmadan çocukları kucaklaması gerektiğini ifade eden bir mektuptu ve o mektup o gün birinci oldu. Biz de geçtiğimiz günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması vesilesiyle Trang'ı ağırlamak istedik, kendisini tebrik ediyoruz. Umarım bu genç yaşta ortaya koyduğu bu mesajı herkes alır ve herkes kendi payına düşeni uygulamak adına bir tavır değişikliği içinde olur. Mektupta da yer aldığı gibi umarım 'çocuk cıvıltılarına silah sesleri karışmaz'. Biz bu konuda üzerimize düşeni ülke olarak yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA