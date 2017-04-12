Bakan Arslan : Anayasa Değişikliğiyle Vesayet Odaklarından Kurtulacağız, Bürokratik Oligarşiden...

Bakan Arslan : Anayasa Değişikliğiyle Vesayet Odaklarından Kurtulacağız, Bürokratik Oligarşiden...

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Oligarşi