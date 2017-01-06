Bakan Arslan 3. Havalimanının Ekonomoik Analiz Raporunu Açıkladı (1)

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3. Havalimanı şantiyesinde incelemeler de bulundu. Bakan Arslan incelemelerinin ardından Ekonomi ve Dış Politiks Araştırma Merkezi (EDAM)'ın hazırladığı "İstanbul yeni havalimanı ekonomik etki analizi" raporunu açıkladı.



Programa Bakan Arslan'ın yanı sıra, İGA İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, İGA Havalimanı işletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, İGA Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Cengiz, Cemal Kalyoncu, Sezai Bacaksız, Naci Koloğlu, Celal Koloğlu, Mehmet Nazif Günal katıldı.



"HAZİRAN'DA 30 BİN ÇALIŞANIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ"



Bakan Arslan, "Şu an yaklaşık 22 bin 500 kişi 3 vardiya esasına göre çalışıyor. Geçen yıl 23 binin üzerine çıktığı zamanlar oldu. 2017'de özellikle kış şartlarına göre belki 22 bin 500 ile devam edeceğiz ama süreç biraz daha ilerledikten sonra Mart-Nisan aylarında bu sayı artacak ve Haziran'da 30 bin çalışanın üzerine çıkacağız. Çıkmalıyız ki bu büyüklükteki bir havalimanını 2018'in ilk çeyreğinde birinci fazıyla insanımızın hizmetine, ülkemizin hizmetine sunmuş olabilelim" dedi.



Arslan "Havacılığımız ve İstanbul Yeni Havalimanının ülkemize sağlayacağı ekonomik katkıyı, Bağımsız Uluslararası Araştırma kuruluşu olan EDAM'a yaptırdığımız ekonomik etki analiz çalışmasıyla daha somut bir hale geldi" diye konuştu,



YOLCU SAYISI 2018'İN SONUNDA 230 MİLYON



Bakan Arslan, "Özellikle uluslararası hava taşıma sektörünün son on yıllık büyüme rakamı dünya ortalamasında yüzde 5,6. Ancak, Türkiye'de aynı dönemde bu oran yüzde 14. Bu rakamlar sektörün finansal büyüklüğüne yansımış durumda. Ülkemizde 2002 yılında sektörün finansal büyüklüğü 2,2 milyar dolar mertebelerindeyken, 2015 sonu itibariyle 23,4 milyar dolar mertebesine gelmiş. Aynı durum sektördeki istihdam artışının da yaklaşık üç kata çıktığını yine sizlerle paylaşmak isterim" şeklinde konuştu.



Bakan Ahmet Arslan geçen yıl 174 milyon yolcuya hizmet edildiğini ancak 2018 yılının sonuna doğru bu rakamın 230 milyonun üzerine çıkacağını söyledi.



BİRİNCİ 2018 İLK ÇEYREĞİNDE



Arslan, "İstanbul Yeni Havalimanı, 150 havayolu şirketine 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkanı sağlayacak projeyi başlatmış olduk. Projenin özellikle 2018'in ilk çeyreğinde açılmasını öngördüğümüz 1. etabıyla ilgili yatırımlarımız devam ediyor. 1. etapta 2 tane pist öngörüyoruz. 1 tanesi 3 bin 750 metre, 1 tanesi 4 bin 100 metrelik. Bu büyüklükler dünyada şu an A-380 dahil en büyük gövdeli uçakların inebileceği büyüklükte pistler. Bu iki piste aynı anada uçak inebilecek. Her iki pistin yanında yine kendi boyutlarında 'emergency' pistleri de yapıyoruz. Böylece 2 ana pist, 2 de pist karakterinde emergency pistleri de yapacağız. Böylece de 4 pistte aynı anda işlem yapıyor hale geleceğiz. Devamında, 2018'de hizmete girdiğinde şu anda Atatürk Havalimanı'nın 60 milyon olan yükünü buraya aldığımızda 90 milyon yolcuya hizmet edecek birinci etap havalimanına kavuşalım. Ancak biliyoruz ki ülkemizdeki gelişmeler, coğrafyamızdaki gelişmeler ve havacılık sektöründeki büyüme kısa sürede bu havalimanının kapasitesinin artırılması ve nihai hedef olan 150 milyon yolcu/yıl kapasiteli havalimanı. Ancak 150 milyon olarak öngörmüş olmamıza rağmen 200 milyona kadar hizmet edebilecek bir havalimanından bahsediyoruz. Kademeli olarak 200 milyona doğru giderken de 3. pistin de inşaatına devam edeceğiz. Yaklaşık1-1.5 yıllık periyotta 3. pisti de biz inşallah bitirmiş olacağız" şeklinde konuştu.



- İstanbul