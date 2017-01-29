Bakan Arslan: "1915 Çanakkale Köprüsü Bölgenin Sanayisinin, Endüstrisinin Topyekün Kalkınması...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ülkemiz üzerinden taşıma koridorları gerçekleştiriyoruz. Tekirdağ'a ne rol düşüyor. Tekirdağ'a düşen rol demiryolu anlamında güzergahın tamamlayıcısı olmak, özellikle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ve devamındaki otoyollarını da bitirerek Marmara Denizi etrafında bir ring oluşturmak. 1915 Çanakkale Köprüsü bölgenin sanayisinin, endüstrisinin topyekün kalkınması, büyümesi ve ülkemize katma değer oluşturması demektir" dedi.
Bir dizi ziyaret ve inceleme için Tekirdağ'a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ Valiliğini ziyaret ettikten sonra basın mensuplarıyla bir otelde kahvaltı programında buluştu. Bakan Arslan burada yaptığı açıklamada, "Ülkemiz üzerinden taşıma koridorları gerçekleştiriyoruz. Nasıl gerçekleştiriyoruz. Bölünmüş yollarla gerçekleştiriyoruz. Hızlı trenle, demiryolları hatlarıyla gerçekleştiriyoruz. Keza ülkemizin her yerine hava limanları yapmak ve bununla da yetinmeyerek, İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanını gerçekleştirerek, inşallah yerine getirmiş olacağız. Tabi bu konuda Tekirdağ'a ne rol düşüyor. Tekirdağ'a düşen rol demiryolu anlamında güzergahın tamamlayıcısı olmak, özellikle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ve devamındaki otoyollarını da bitirerek Marmara Denizi etrafında bir ring oluşturmak. Bu konuda çok önemli çalışmalarımız var. Tekirdağ da keza bundan payını alıyor. Tekirdağ'ın ilçelerini gerek karayoluyla, gerek demiryolu ağlarıyla örmek gibi bir hedefimiz var. Bu kapsamda ne yapıyoruz. Tekirdağ-Muratlı yolu ülkemizde yaklaşık 40 yıl sonra ilk defa bir ilin ana ağa bağlandığı bir yer oldu. 39 kilometrelik Tekirdağ limanından Muratlı'ya, Büyükkarıştıran'a kadar Avrupa'ya giden ana koridora biz bağlamış olduk. Bununla yetinmedik, biz istiyoruz ki İstanbul'u Kapıkule'ye Tekirdağ'ın sınırlarından da geçen hızlı trenle buluşturmak. Ülkemiz dünyanın 8., Avrupa'nın 6. yüksek hızlı tren işletmeciliği yapan bir ülke. Artık ülkenin her yerini gerçek demiryolu ağlarıyla örmek adına Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nde de son aşamaya geldik. Özellikle Halkalı'dan Çerkezköy'e, yani 80 kilometrelik proje çalışması bitmek üzere ve onu biz bu sene içerisinde özkaynakla ihalesini yapıp işe başlamış olacağız" dedi.
"1915 Çanakkale Köprüsü bölgenin sanayisini, endüstrisini topyekün kalkındıracak"
Bakan Ahmet Arslan, "1915 Çanakkale Köprüsü Avrupa'yı Malkara üzerinden, Çanakkale üzerinden ülkemizin batısına bağlamakla yetinen bir proje değil. Bölgenin sanayisinin, endüstrisinin topyekün kalkınması, büyümesi ve ülkemize katma değer oluşturması demektir. Bu projeyi bu gözle görüp yola çıktık" ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Arslan, "Geçmişte Türk Hava Yolları havacılık sektörü serbestleşmeden önce şöyle bir karar alınıyordu; bakanlık Türk Hava Yollarına şuraya uç diyordu. Ama gördük ki ne Türk Hava Yolları bir dünya markası olabiliyordu ne de biz insanımızı hava yoluyla tanıştırabiliyorduk. Ancak serbestleşmeden sonra rekabet ortamına bu sektörü açtıktan sonra Türk Hava Yolları dünya markası oldu ama onunla yetinmedik, 3 tane daha değerli dünya çapında hizmet veren firmamız var artık. Yapacağımız şu özellikle Trabzon, İzmir ve Antalya'yla ilgili bir çalışma yaptıracağım. Bu dediğim yerlere yeteri kadar yolcu çıkar mı. ya işte 20 kişi, 30 kişi her gün Trabzon'a uçuyor. Ama her gün Trabzon'a buradan bir uçak kalkabilmesi için 130-140 kişilik asgari uçağı dolduracak bir yolculuk olması gerekir. Bunun analizini yaptıracağız olursa memnuniyetle" diye konuştu.
Tekirdağ'da 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından kapanan eski limanla ilgili konuşan Bakan Arslan, "Eski limanla ilgili özellikle yapı kontrolleri devam ediyor. Bu kontroller biter bitmez TDY ve Özelleştirme İdaresi de bu konuyu takip ediyor. Onun da gereği yapılacak" dedi. - TEKİRDAĞ
Bakan Arslan: "1915 Çanakkale Köprüsü Bölgenin Sanayisinin, Endüstrisinin Topyekün Kalkınması...
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Ülkemiz üzerinden taşıma koridorları gerçekleştiriyoruz.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ülkemiz üzerinden taşıma koridorları gerçekleştiriyoruz. Tekirdağ'a ne rol düşüyor. Tekirdağ'a düşen rol demiryolu anlamında güzergahın tamamlayıcısı olmak, özellikle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ve devamındaki otoyollarını da bitirerek Marmara Denizi etrafında bir ring oluşturmak. 1915 Çanakkale Köprüsü bölgenin sanayisinin, endüstrisinin topyekün kalkınması, büyümesi ve ülkemize katma değer oluşturması demektir" dedi.