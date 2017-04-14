Bakan Arslan: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Bekleme Olmayacak

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişelerin kaldırılmasının ardından serbest geçişlerin 15 Temmuz'da başlayacağını bildirdi. Arslan, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanırken herhangi bir şekilde gişelerde bekleme ve gecikme yaşanmayacak. Otomatik ücret okuma sistemi ile de insanlarımız rahatlıkla seyahatlerini yapacaklar" dedi.



Bakan Ahmet Arslan, Kars'ta Valiliği ziyareti sırasında, eski adıyla Boğaziçi yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hakkında açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 20 milyon kişiyi ilgilendirdiğine işaret eden Bakan Arslan, gişeleri kaldırmak ve serbest geçiş sistemini sağlamak için 20 Nisan'dan itibaren adım atacaklarını belirtti. Serbest geçiş çalışmalarını 15 Temmuz'da bitirerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 15 Temmuz Şehitler Günü'nde açacaklarını vurgulayan Arslan, şunları söyledi:



"İnsanlarımız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanırken herhangi bir şekilde gişelerde bekleme ve gecikme yaşamayacak. Yolun üzerindeki TAK sistemiyle diğer yerlerde yaptığımız gibi otomatik ücret okuma sistemi ile de insanlarımız rahatlıkla seyahatlerini yapacaklar. Hem OGS gişelerimiz var hem HGS gişelerimiz var. Diyelim ki HGS'si olan bir sürücü ters taraftan gidiyorsa kendi gişesine geçebilmek için orada bir zik zak çiziyor ve trafik sıkışıklığına tıkanıklığına sebep oluyor. Halbuki serbest geçiş sistemi ile herkes istediği şeritten ve hiçbir şekilde hız kesmeden geçmiş olacak. Bu da İstanbul'umuz için hemşehrilerimiz için hayırlı uğurlu olsun."



Bakan Arslan, daha sonra Ankara- Niğde otoyolu ihalesine ilişkin teklifleri aldıklarını, önde gelen 10 firmanın 5 ayrı grup olarak teklif verdiğini, 5'inin de ön yeterlilik aldığını belirtti. - Kars