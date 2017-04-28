Bakan Albayrak: "Türk Akımı Projesini 2020'ye Kadar Nasipse Bitireceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'de yaptığı konuşmada "Halen 8 boru hattıyla olan uluslararası iş birliklerinin yanında, TANAP gelecek seneye bitecek. Türk Akımı projesini de 2020'ye kadar nasipse bitireceğiz" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'nin ikinci gününde düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Özel Oturumu'na katıldı. Bakan Albayrak burada yaptığı konuşmada, "Atlantik Konseyi özellikle Türkiye ve ABD ilişkileriyle bölge siyaseti üzerinde çok önemli bir yeri dolduruyor. Dünyadaki güvenlik politikalarının sorgulandığı bir dönemde Türkiye'nin batı ile ilişkilerinde kritik bir yeri bulunuyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu ilişkiler ve iş birliği daha üst düzeyde ileri taşınması için herkese çok iş düşüyor" dedi.



Türkiye'nin yeni dönemin adımlarını attığını dile getiren Bakan Albayrak, "Türkiye olarak biz küresel istikrar ve barışa katkı noktasında çok büyük bedeller ödedik. Ödemeye devam ediyoruz, ama katkıda bulunmak için çalışmalarımız sürüyor. 16 Nisan'dan sonra bölgesel ve küresel barış için çok önemli bir dönemin başlangıcıyla karşı karşıyayız. İstikrarın her şeyden önemli olduğu düşüncesinden hareketle, Türkiye yeni dönemin adımlarını attı. Türkiye yeni dönemde rasyonel, kazan-kazan esasına dayalı partnerleriyle daha güçlü bir bölge, istikrarlı ve güvenli bir dünya düsturuna destek şiarıyla inşallah daha çok çalışmaya devam edecek. Tüm ilişkili paydaşlara, yeni dönemde akılcı, rasyonel ve pragmatist bir bakış açısıyla çok büyük bir iş düşüyor. Dünyanın her zamankinden daha fazla güvene, güvenliğe ve vicdana ihtiyacı olduğu bir resimde Türkiye olarak bundan sonra da tutarlı siyasetimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bakan Albayrak, enerji sektöründe de trendlerin değiştiğini söyleyerek, "Dünyadaki petrol ve gaz rezervlerinin yüzde 60'ından fazlasını bulunduran bu coğrafyada, kazan-kazan esasına dayalı bir ortamın her şeyden önemlidir. Türkiye sadece büyüyen ekonomisiyle değil son 15 yıllık başarı hikayesiyle ortalama yüzde 5 büyüdü. OECD ülkeleri arasında elektrik talep artışında birinci ülke oldu. Türkiye, tüm bu gelişmeler ve yoğun yatırım ajandasıyla bölgeye en büyük katkıyı yaptı. Yeni dönemde de bu devam edecek" dedi.



"Türk Akımı projesini de 2020'ye kadar nasipse bitireceğiz"



Bakan Albayrak, "Türkiye'nin gaz piyasasının yanında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) altyapısını da güçlendirmek için çok önemli adımlar attık. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması noktasında, gaz depolama kapasitesini 2,7 milyar metreküpten 2023'ten önce 11 milyar metreküplere çıkaracağız. Sisteme günlük gaz basma kapasitesini 190 milyon metreküplerden 400 milyon metreküplere çıkaracağız. Halen 8 boru hattıyla olan uluslararası iş birliklerinin yanında, TANAP gelecek seneye bitecek. Türk Akımı projesini de 2020'ye kadar nasipse bitireceğiz. Bunun yanında Doğu Akdeniz gazı için de çalışmalarımız sürerken, onuncu boru hattını da yine bölge enerji arz güvenliği noktasında, özellikle batı ve küresel anlamda piyasaların güvenliği için çok çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.



Türkiye'nin başarısını güçlü ve istikrarlı bir siyasi iradeye borçlu olduğunu ifade eden Bakan Albayrak, "Aynı zamanda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı da giderek artıyor. Türkiye'de ilk kez yerli kaynakların elektrik üretimindeki pay yüzde 50 çıktı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının payının ise üçte bir oranında gerçekleşti. Aynı zamanda yabancı yatırımcıları da Türkiye'ye davet etmek için önemli adımlar atıyoruz. Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesiyle dünyada yekpare alanda en büyük güneş enerjisi santrali kurulacak. 27 Temmuz'da son tekliflerin alınacağı rüzgar YEKA projesiyle de bin megavatlık bir kapasitenin sisteme dahil edilecek. Dünyanın en büyük rüzgar enerjisi firmalarının katılımıyla bu kapasite oluşturulacak" diye konuştu. - İSTANBUL