- Bakan Albayrak: "Tek millete kim karşı çıkıyorsa, defolsun gitsin"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Mimarlar ve Mühendisler Grubu üyeleri ile kahvaltıda buluştu



İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Halkların Demokratik Partisi'nin 'hayır' şarkısını eleştirerek, "Tek millete kim karşı çıkıyorsa, defolsun gitsin. Kanımızın rengini alan, ay ve yıldızıyla bu ülkenin bağımsızlığını ve şehidini sembolize eden bu bayrağa el uzatanları yine aynı şekilde gömmesini biliriz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Berat Albayrak, Mimarlar ve Mühendisler Grubu'nun Şişli'de bulunan bir otelde organize edilen kahvaltı programına katıldı.

Bakan Albayrak, Türk halkının olaylara geçmiş döneme nazaran daha doğru odaklandığın belirterek, "Andersen'den masallar dönemi artık bitti. Biz artık yaşayarak öğreniyoruz. Anında öğreniyoruz. Darbe mi var? Sokağa çıkıp kafalarına geçiriyoruz. Yüzyıllardır bu topraklarda ilk defa bir darbe girişimi hamdolsun ki başarısız oldu. İşte 'İki tane tank sokağa çıksın, bunlar korkaktır, tırsaktır, hemen evlerine kapanırlar' falan, geçmişti kaldı o dönemler. Bu millet artık öyle şuurlu, öyle bilinçli, öyle farkında ki, sahip olduğu kazanımlara, başta da lideri olmak üzere sonuna kadar sahip çıkıyor" diye konuştu.

Dünyada ekonomik dengelerin değişmesinin beklendiği önümüzdeki 10 yıla işaret eden Albayrak, Türk halkının ihtiyacı olan tek şeyin bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde geçirmek olduğunu vurgulayarak, "Bu millet, yek vücut halinde ayakta kalırsa, bu millete kimse hiçbir şey yapamaz. Bu yüzyılın kaderi de bunun üzerine şekillenir. Buna inanmak lazım" değerlendirmesinde bulundu.

"'Tek millet'e kim karşı çıkıyorsa, defolsun gitsin"

HDP'nin "hayır" şarkısını eleştiren Bakan Albayrak, "Bu demek ki birilerini ne kadar acıtıyor, ne kadar kabus gördürüyor. Kimse kusura bakmasın, 'tek millet'e kim karşı çıkıyorsa, defolsun gitsin. Adam diyor ki: 'Tek bayrağa karşıyız.' Kimse kusura bakmasın, biz bu bayrağı yüzyıllardır el değdirtmedik, yere düşürtmedik. Kanımızın rengini alan, ay ve yıldızıyla bu ülkenin bağımsızlığını ve şehidini sembolize eden bu bayrağa el uzatanları yine aynı şekilde gömmesini biliriz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasının ardından, Mimarlar ve Mühendisler Grubu Başkanı tarafından Albayrak'a bir plaket takdim edildi. Toplantıya katılanların Bakan Albayrak'la toplu fotoğraf çektirmesinin ardından etkinlik sona erdi.

(HC-ÖFA