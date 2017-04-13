Bakan Albayrak: "Pasifik Çok Büyük Çatışmalara Gebe"
Bağcılar’da düzenlenen Büyük Türkiye İçin İş adamları İstişare Toplantısı’na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dünyanın askeri, ekonomik ve siyasi olarak önemli günlerden geçtiğini belirterek, önümüzdeki 10 yılın çok büyük çatışma ve çarpışmalara gebe olduğunu söyledi.
Bağcılar'da düzenlenen Büyük Türkiye İçin İş adamları İstişare Toplantısı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dünyanın askeri, ekonomik ve siyasi olarak önemli günlerden geçtiğini belirterek, önümüzdeki 10 yılın çok büyük çatışma ve çarpışmalara gebe olduğunu söyledi. 16 Nisan referandum unun önemine de dikkat çeken Albayrak, ülkenin 50 sene daha güçlü bir lider bekleyecek lüksü olmadığını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda düzenlenen Büyük Türkiye İçin İşadamları İstişare Toplantısı'na katıldı.
Bakan Albayrak, burada yaptığı konuşmada eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi en iyi iş camiasının bildiğini söyledi. Önümüzdeki Pazar günü referandum için halkın sandık başına gideceğini hatırlatan Albayrak, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili sürecin belirleneceğini söyledi. Albayrak, şöyle konuştu: "Partiler üstü bir sonuç. 15 yıllık yolculukta yaşananları ve önümüzdeki 100 yılı belirleyecek bir seçim. Türkiye, nereden nereye geldi. Anlamak için vicdanı olan her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 2002 Türkiyesi ile 2017 Türkiyesini tahayyül edip geriye vicdanlı bakarak tahlilde bulunmalı. Türkiye 15 senede ekonomik, ihracat piyasa, bilanço, mali disiplin olarak nereden nereye geldi? 16 Nisan'da karşımıza çıkan 18 maddelik paket neyi vaad ediyor? Oy verme selahiyetine sahip her Türk vatandaşı açıp okumalı."
Ülkenin 50 sene daha güçlü bir lider bekleyecek lüksü olmadığını da vurgulayan Albayrak, kaybedilecek bir günün dahi olmadığını belirtti. Albayrak, şunları söyledi: "Eski Türkiye'yi sıkça örnek veriyoruz. Çok eskiye gitmeyin. 7 Haziran sonrası bu ülkede aylarca hükumet kurulamadı. Karar alınamadı, Ticari fonksiyonlarını icra etmesi gereken kurumlar adım atamadı. Türkiye'nin yürütme noktasında kaotik resme tekrar dönme lüksü var mı? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Allah (c.c.) uzun ömürler versin. ya sonra ne olur? Cumhurbaşkanı'ndan sonra ne olur? Tam da ondan sonrası için bu lazım. Çok basit"
"Silkeleyip uyandıralım"
Referandumun bir siyasi kişinin üzerine yapılmış seçim olmadığını da ifade eden Albayrak, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın 100 yılının şekilleneceği şuurla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni Anayasa metnini iyi anlatmak gerektiğini de belirten Albayrak, "Gaflet uykusundaki insanları silkeleyip uyandıralım. O insanlar eski Türkiye'nin rüyalarında yaşıyor. Bu insanları uyandıralım. Kendilerine getirelim. 16 Nisan ülkemiz ve milletimiz için bir dönemin başlangıcı olacak. Daha yeni başlıyoruz. Büyük Türkiye'nin ilk günü başlangıcı olacak" dedi.
"Dünya pasifik coğrafyası yeni bir çarpışmaya doğru hızla ilerliyor"
Dünyanın askeri, ekonomik ve siyasi olarak önemli günlerden geçtiğine de değinen Albayrak, önümüzdeki 10 yılın çok büyük çatışma ve çarpışmalara gebe olduğunu anlattı. Suriye ve Irak'taki yaşanan savaşları da hatırlatan Albayrak, dünyanın pasifik coğrafyasında yeni bir çarpışmaya ve ekonomik saiklere hızla ilerlediğini kaydetti. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Çin ve Hindistan'ın ekonomik ve nüfus gelişimi açısından G7 ülkelerini geçeceğine de dikkat çeken Albayrak, "Her ikisinin nüfusunun toplamı 3 milyara yakın. Yaklaşık dünyanın yarısı. Dünyada zenginlik batıdan doğuya doğru hızla kayıyor. İhracatta, nüfusta, pazar payında böyle bir ekosistem kayması var. 500 yılda bir yaşanacak günlerden geçiyoruz. Mayıs ayında ekosistemi temelinden değiştirecek işler olacak. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi inşallah devreye giriyor. Buradan ürettiğimiz ürünleri bir lojistik merkezinden kalkarak, dünyanın her yerine gönderebilir hale gelecek. Gemi ile 1,5 ay süren ulaşım, Pekin'den Londra'ya hızlı tren ile 2 haftadan daha kısa sürede daha ucuza olacak. Modern İpek Yolu ile dünya nüfusunun 1/3'ünü içine alan coğrafya 500 yıl önceki gibi yeniden doğu coğrafyasına doğru kayıyor. 500 yıl önce en doğuda Çin vardı. En batıda Osmanlı vardı. Bugün en doğuda yine Çin en batıda da Türkiye var" diye konuştu.
"Ülkemiz 15 yılda büyük değişim yaşadı"
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da ülkemizin 15 yılda büyük bir değişim yaşadığını belirtti. Çağırıcı, "Eğer 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz'a rağmen ülkemiz bir sıkıntı yaşamadıysa tek başına iktidara olan güvenden dolayıdır. İnsanların inançlarından dolayı dışlanmayacağı ve hor görülmeyeceği bir süreç hepimize hayırlı olsun" dedi.
Programa AK Parti 3'üncü Bölge Milletvekili Serap Yaşar, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk'ün yanı sıra iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - İSTANBUL