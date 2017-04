Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Kadınlar Soruyor' programına katıldı. Programda gündeme ve referandum a dair değerlendirmeler yapan Bakan Albayrak, "Önümüzde hakikaten bu yüzyılın kaderini etkileyecek bir seçim var" dedi.



AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Kadınlar Soruyor' programına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak katıldı. Eyüp Belediyesi Kültür Sanat Merkezi Tiyatro Salonunda düzenlenen programa Bakan Albayrak'ın eşi Esra Albayrak, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, ilçe yöneticileri ve çok sayıda Eyüplü kadın katıldı.



"Bu yüzyılın kaderini etkileyecek bir seçim"



Bakan Albayrak konuşmasının başında, ülkede son 3 yıldır üst üste seçimler yaşandığına ver her birinin ayrı bir önem taşıdığına değinerek şunları söyledi: "Emin olun bu seçimlerin her biri o güne kadar ki en önemli seçimdi. Ama bu kez hakikaten bu yüzyılın kaderini etkileyecek bir seçim var önümüzde. Öncelikle şu 16 maddenin tamamını her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının okuması lazım. Meclisi feshedecek diyen var, diktatörlük diyen var, muhtarlıkları, lokantaları kapatacak diyenler var. Basit gibi görünen bir referandum ama Avrupası, Amerikası ayağa kalkmış. Bu resmi çok iyi okumak lazım. Karşımızda nasıl bir algı süreci var bunu görmemiz lazım."



"Cumhurbaşkanımızdan sonrası için bu sistem değişikliği önemli"



Sistem değişikliğinin asla Cumhuriyeti değiştirmek anlamına gelmediğini vurgulayan Bakan Berat Albayrak, "15 yıldır güçlü ve istikrarlı bir Türkiye'nin ortaya koyduğu bu resim bizi yanıltmasın. Ülkenin başında güçlü bir lider var, zannediyoruz ki bu hep böyle gidecek' diyenler var. 'Ya ondan sonrası?' diyenler var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan sonrası için bu sistem değişikliği önemli. Son yıllarda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu resimden sonra, bu sistemi tam da onun Başkanlığında, onun güçlü siyasi duruşu sayesinde dönüştürmek zorundayız" şeklinde konuştu.



"Dikili ağacı olamayanlar cumhurbaşkanımıza laf söylüyor"



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bakan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü; "Ne diyordu malum şahıs? 'Cesaret, kabadayılık, yiğitlik', hak getire. 'Darbe olursa ilk ben çıkacağım tankların karşısına' dedi, ne oldu? Söylemle olmuyor, amelle oluyor. Hamdolsun bu ülkenin başında lafla kabadayılık yapan, lafla icraat yapan değil, ameliyle, koşturmasıyla, Allah'tan başka kimseden korkmayan bir lider var. O gece darbenin merkezine, ciğerine, İstanbul'a, halkının arasına geldi. 80 yıldır dikili ağacı olamayanlar Cumhurbaşkanımıza laf söylüyor."



"Bunlar enerji israfı"



Bakan Albayrak, "Karşımızda iki türlü insan profili var; birincisi hakikaten kafası karışıklar, ikincisi malum gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, dilleri var hakikati söylemezler. Bunlara ben Enerji Bakanı olarak söylüyorum ki 'Enerji israfı'. Enerjiyi verimli kullanacaksın. Allah bunları islah etsin. Ama birinci profile, özellikle bu bağlamda çok ciddi bir biçimde referandum u anlatmamız lazım. Türkiye üzerinde dönen senaryoları anlatmamız lazım. Bu gün imralı, kandil, FETÖ, Pensilvanya, DHKP-C, DEAŞ, tüm terör örgütleri, 15 Temmuz'da yurtdışına kaçak vatan hainleri, bin yıldır bu topraklarda olmamızdan rahatsız olan yurtdışında birileri var ya, onlar da birleştiler hep bir ağızdan hayır diyorsa oturup iki dakika düşünelim" dedi.



"Cumhurbaşkanının sorumsuzluk yetkisi hiçbir yerde yok"



"Bugün ki 1982 Anayasası'nda olan Cumhurbaşkanının sorumsuzluk yetkisi hiçbir yerde yok. Cumhurbaşkanı'nın sınırsız yetkisi var, sorumluluğu yok. Sadece vatana ihanetten yargılıyorsunuz. Ondan da yargılayamıyorsunuz, Türk Ceza Kanunu'nda tanımı yok. Düzenlemeyle sorumluluk da gelecek. Cumhurbaşkanımızın tek bir emeli var, 80 milyon insanı, 780 bin kilometrekarelik bu ülkede, her milletten insanımızı tek bir devlet çatısı altında kucaklamak"



AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç ise yaptığı konuşmada, "İnanıyorum ki bugünkü bir araya gelişimiz çok farklı, çok anlamlı. Ülkemizin yeniden ayağa kalkması, yeniden tam bağımsız bir ülke olması adına aldığımız yol, kutlu yürüyüşümüz bakımından önümüzdeki 16 Nisan tarihe kayıt düşecek bir anlam ifade ediyor. Bu ülkenin özgürlüğünün yeniden kazanılması adına bu gayretlerinden, döktüğü terlerden dolayı sizlerin huzurunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Gezide başaramayanlar, 15 Temmuz'da başaramayanlar rövanş peşindeler. O yüzden sadece ülkemizi değil 2 milyarlık İslam dünyasını ilgilendiren 16 Nisan'ı yaşayacağız" diye konuştu. - İSTANBUL