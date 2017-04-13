Bakan Albayrak Imam Hatipli Öğrencilere Hitap Etti

Yaşar KAÇMAZ, İstanbul DHA



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İstanbul 2. İslam İlimler Olimpiyatı Ödül Töreni'ne katıldı.



Albayrak, Lütfü Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen ve 196 İmam Hatip Lisesinin öğrencilerinin katıldığı yarışmanın ödül töreninde, dereceye girenlere ödüllerini verdi. Berat Albayrak, İmam Hatip Lisesi öğrencileri adına konuşan kız öğrencinin '28 Şubat' konulu heyecanlı bir konuşma yapması üzerine öğrencilere, sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve aşırı uç söylemler konusunda uyarılarda bulundu. Albayrak öğrencilere, 'Pompalanan bir aşırı uç söylem var, tam da bu günlerde. Aman ha! Buna çok dikkat edeceğiz. Bizim çizgimiz, bizim istikametimiz Anadolu coğrafyasının gönlünde yoğruladır. Dışarıdan ithal hiçbir şeye ihtiyacımız yok dedi.



BİLGİ KİRLİLİĞİNE DİKKAT



Günümüzde bilgiye ulaşmanın çok kolaylaştığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bu durumun başka sorunları da beraberinde getirdiğini söyledi. Albayrak, 'Bilgi kirliliği günümüzde çok yaygın. Sosyal medyada, internette, videolarda, youtube'larda çok popüler şu anda. Bakıyorsunuz adamın biri bir şeyler söylüyor. Hoşunuza gidiyor ama doğru mu söylüyor Bir yazı gönderiyor size; okuyorsunuz, hoşunuza gidiyor. Doğru bir yazı mı, doğru bir içerik mi Siz siz olun bilginin sarih olanını, temelleri üzerine inşa ettiğiniz bir ilim yolculuğuna çıkarak topluma öyle örnek bir birey olmaya çalışın diye konuştu.



'RÖVANŞİST OLMAYACAĞIZ



İmam Hatip Liseli öğrenciler adına Tuğçe Közen isimli öğrencinin yaptığı konuşmayı örnek gösteren Albayrak, ? Demin Tuğçe çok güzel, duygulu bir konuşma yaptı. 28 Şubat'ı yaşamasa da yaşamış gibi hissederek bir konuşma yaptı. O dönem zulmü sıkıntıyı en derininde hisseden hanım kardeşlerimizdi. Çok büyük bir imtihan yaşadılar. ve o imtihanda hiçbir zaman adaletten, aklıselimden şaşmadı o nesil. Bir tane kaldırım taşını söküp dahi atmadı o nesil. Bir tane cam indirmedi o nesil. Rabbine döndü, dua etti, sabretti ve elhamdülillah Cumhurbaşkanımızın liderliği ile o zulüm sona erdi. Geçmişi unutmayacağız, amenna. Duygularımızı, heyecanlarımızı ideallerimizi geleceğe ümitle, sevgiyle, kardeşlikle tüm toplumu tüm Türkiye'yi değil bölgeyi ve dünyayı kucaklayacak bir muhabbetle bakacağız. Geçmiş geçmişte kaldı. Geçmişi unutmayacağız. Çekilen sıkıntı ve cefaları, amenna ama biz bize yanlış yapanlara dahi muhabbetle çiçek, gül uzatacağız. Onların o hakikati görmeleri noktasında da öyle bakacağız. Öyle kuşatıcı ve ümit var bir toplum olacağız. Öyle olacağız ki işte tüm gönüllerde çiçek açsın. Yoksa birilerinin yaptığı gibi rövanşist olmayacağız. Öfke, kin beslemeyeceğiz. Bize kavuşan bizi kucaklayan bizde dirilecek. O şuurda olacağız. İşte böyle olduğumuz sürece ki elhamdülillah Türkiye bu istikamette hızla ilerliyor. Başı örtülüsüyle başı açığıyla hangi mezhep, meşrep, toplum, memleket mensubu olanıyla; 80 milyonla yek vücut olacağız, bir ve beraber olacağız. Esas önemli olan bu şeklinde konuştu.



'AMAN HAA! BUNA ÇOK DİKKAT EDECEĞİZ



Son günlerde popüler söylemlerle gençler üzerinde bir takım organizasyonların olduğunu söyleyen Berat Albayrak, 'Bugünlerde çok popüler. Aman, çok dikkatli olmamız lazım. Sınır ötesinden planlanmış, organize edilmiş sınır içerisine bu topraklardanmış gibi görünen şahıslar, kurumlar, kişiler üzerinden pompalanan bir sloganik söylem var gençliğimizin üzerinde. Pompalanan bir aşırı uç söylem var, tam da bu günlerde. Aman ha! Buna çok dikkat edeceğiz. Bizim çizgimiz, bizim istikametimiz Anadolu coğrafyasının gönlünde yoğrulandır, dışarıdan ithal hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bizde her şeyin en güzeli bu topraklarda fazlasıyla var. Bizim kaynaklarımıza, bizim örnek alacağımız ilim insanlarına tutunup bu fırtınadan güzelliklerle çıkacağız. Sakın ha! Bu oyuna gelmememiz lazımö diye uyarılarda bulundu.