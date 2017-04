Bakan Albayrak: 'Esas Bugün 82 Anayasası'ndan Aldığı Güçle, Cumhurbaşkanı Tek Taraflı Meclis'i...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "(Yeni Anayasa değişikliğiyle Meclis bir gecede kapatılır iddiaları) "İnsan biraz araştırır, şuna bakar; esas bugün 82 Anayasası'ndan aldığı güçle Cumhurbaşkanı tek taraflı Meclis'i feshedip, seçime götürebilir." dedi.



Albayrak, 'Beykozlu Giresunlular Buluşması'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin içinden geçtiği günlerin önemine işaret ederek, 16 Nisan'da, şu ana kadar yapılanların hepsinden farklı bir seçimle karşı karşıya olunduğunu belirtti.



Referandum seçimini "siyaset üstü" olarak nitelendiren Albayrak, şunları söyledi:



"Referandumun sadece ve sadece Türkiye'nin geleceği ve bekası noktasında, tarihi bir seçim olduğunu bilmemiz lazım. Bu seçim milli bir seçimdir, milli bir ülkenin geleceğinin temellerinin atılacağı bir seçimdir. İzlediniz mi bilmiyorum ama 5 tane geçmiş liderimizin kayıtlarının olduğu bir video var. Sayın Demirel, Sayın Özal, Sayın Erbakan, Sayın Türkeş, Sayın Yazıcıoğlu, rahmetli beşinin de Türkiye'deki sistem problemiyle alakası bir videosu bu. Bu, beş farklı siyasi partiden olan 5 liderin tamamının da Türkiye'deki sistem sorunu ile ilgili görüşlerini anlatıyor. Beşi de hep bir ağızdan, 'Türkiye'nin daha büyük Türkiye olması için, güçlü bir ülke olması için bu sistemi değiştirmesi lazım' diyorlar.



Güçlü bir Cumhurbaşkanlığı ve Başkanlık sistemine geçmesi lazım. Türkiye'de bir Anayasa değişikliği çalışması yaptık ve Meclis'teki partilerle görüştük. MHP lideri Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum, yerli ve milli bir duruşla Türkiye'nin içinden geçtiği bu tarihi dönemde, devlet adamlığı duruşu gösterdi. Siyaset bir politikacı, bir devlet adamı yetiştirir. Makbul olan devlet adamıdır. Devlet adamı demek, konu, mevzu bahis devletse ve milletse, gerisi teferruat demektir."



MHP'nin Anayasa değişikliğinin hazırlanma sürecinde verdiği desteklerden bahseden Albayrak, 16 Nisan'ın yapılan değişiklikler çerçevesinde önemli mesajlar içerdiğini aktardı. Bakan Albayrak, Anayasa değişikliğinde yer alan maddelere işaret ederek, aklı selim, oy verme melekesine sahip her vatandaşın kimin ne dediğine bakmadan bu maddeleri okuması tavsiyesinde bulundu.



-"Bugün 82 Anayasası'ndan aldığı güçle Cumhurbaşkanı, tek taraflı Meclis'i feshedip, seçime götürebilir"



Seçim öncesi, içerikteki maddelerin olduğundan farklı sunulduğuna ve vatandaşın yanlış bilgilendirildiğine işaret eden Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"En son geçenlerde duydum, gülmekten kriz geçirdim. Neymiş, 'Bu Anayasa geçerse Cumhurbaşkanı lokantaları, muhtarları kapatacak.' Şimdi, kimin ne dediğine değil, hepimizin açıp bakması lazım. Diyorlar ki, 'Meclis bir gecede kapatılacak.' Şimdi, bu iyi niyetli değilse, bilgisizlikten. Ama bilgisizliğin ötesindeyse ve yalana kadar varıyorsa, burası önemli. İnsan biraz araştırır, şuna bakar; esas bugün, 82 Anayasası'ndan aldığı güçle Cumhurbaşkanı, tek taraflı Meclis'i feshedip, seçime götürebilir.



Ama bu anayasa paketinde, kuvvetler ayrılığının ötesinde uzlaşma var. Yani bu paket geçerse, Cumhurbaşkanı artık Meclis'i tek taraflı feshedemez, eğer böyle bir şey düşünürse, kendisi de istifa etmek zorunda. Bu ve benzeri, çok ciddi anlamda bir sürü konu var. Yüreğinde vicdanı olan her bir Türk vatandaşı; 15 sene önceki Türkiye'ye geri dönün, sonra bugüne bakın. Elinizi kalbinize götürüp, 'Eski Türkiye neredeydi, bugünkü Türkiye nerede?' sorusuna cevap verin.



Ve bu vicdandan hareketle, Türkiye'nin 15 yıllık yolculuğunda, AK Parti, AK Parti'nin ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 15 yıllık hareketin lideri, gece gündüz demeden, kefeni cebinde, korkusuzca, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeden, bu ülkeyi nereden nereye getirdi? Vicdanlı her Türk vatandaşının bunu bir kendisine sorması lazım."



-"Bu sistem tam da Cumhurbaşkanımızdan sonrası için ihtiyacımız olan bir sistem"



Bakan Albayrak konuşmasında, yeni sistemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi için çıkardığı iddialarına da cevap verdi. Bazı kesimlerin "Tayyip Erdoğan'ı biz seviyoruz ama 'ya Tayyip Erdoğan'dan sonra ne olacak, bu sistem başımıza bela olmasın' gibi sorular sorduğunu aktararak, bu sorulara şöyle cevap verdi:



"Burası çok önemli. Çok duyuyorum, diyor ki; 'Evet, ama...', 'Cumhurbaşkanını seviyoruz, ama...' İşte bu sistem tam da Cumhurbaşkanımızdan sonrası için ihtiyacımız olan bir sistem. Allah sağlık, sıhhat, hayırlı, uzun ömür versin. Cumhurbaşkanımız bu ülkenin başında olduğu sürece, bu ülkede milletimizle yek vücut olduğumuz sürece, bu ülkeye kimse bir şey yapamaz. Böyle olduğunu da 15 Temmuz'da bütün dünyaya gösterdik.



7 Haziran'ı hatırlıyor musunuz? Ne oldu 7 Haziran'da? Bu ülkede aylarca hükümet kurulamadı. Ülkeyi bölmek için terör operasyonlarını, bu kaostan fırsat bilip başlattılar mı? Elhamdülillah, Cumhurbaşkanımız masaya yumruğunu vurdu, ipleri eline aldı Temmuz ayında. Ancak Türkiye'nin istikrarsız bir eski Türkiye'ye dönme lüksü yok artık."