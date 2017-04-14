Bakan Albayrak, Doğu Organize Sanayi Bölgesinde Sanayicileri Ziyaret Etti

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sanayicilerle bir araya geldi ve gelişen milli sanayi ile ülkenin kalkınmaya devam edeceğini söyledi.



Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Doğu Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayiciler ile bir araya geldi. Bakan Albayrak, buluşmada yerli sanayicilerden bilgi alırken, milli sanayinin gelişiminin önemine değinerek, milli enerji ve maden politikalarından bahsetti.



Toplantıda VSY Biotechnology CEO'su Dr. Ercan Varlıbaş, ileri teknoloji ve yüksek katma değer içeren biyoteknoloji ürünlerinin Türkiye'den diğer dünya ülkelerine ihraç edilmesinin önemli bir başarı olduğunu belirterek, 1 kilogram değeri 675 bin dolar olan göz içi lenslerini dünyaya ihraç etmelerinden dolayı gurur duyduklarını ifade etti.



Ürün portföyü hakkında bilgi veren Dr. Varlıbaş, "Hipermetrop, astigmat, miyop gibi göz kusurlarını düzelten katarakt lenslerinin yanı sıra gözü koruyucu ve besleyici ürünler, kemik sağlığına katkı sağlayan takviye edici gıdalar, eklem ağrılarını azaltan dizici ile yüzde 100 uyumlu sentetik vücut sıvısı gibi yoğun Ar-Ge projeleri sonucunda geliştirdiğimiz birçok ürün bulunuyor. Onaylı Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezimizde daha birçok yenilikçi projeye imza atmaya hazırlanıyoruz. Sürdürülebilir inovasyon yapımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz yenilikler sonucunda ihracatımızı yüzde 167 artırdık. Hedefimiz Türkiye'den kökleşen dev uluslararası bir firma olarak dünyanın göz biyoteknolojisi alanındaki en iyi ilk 5 şirketi arasına girmek. Türkiye'nin ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Bahçelievler Doğu Sanayi Sitesi ve Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bilal Hancı da toplantıda sanayi bölgelerinin çalışmaları ve enerji altyapı projeleri hakkında konuşma gerçekleştirdi. - İSTANBUL