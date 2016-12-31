Bakan Albayrak: "Bölgemizdeki Elektrik Sıkıntısı Tamamen Ortadan Kalktı"

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları SAKARYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindik Mahallesinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da elektrik kesintilerine neden olan arızanın giderilmesi için yüksek gerilim hatlarında çalışan ekipleri ziyaret etti. Bakan Albayrak, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: "Yaklaşık 50 kilometrelik kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kw'lik ana omurga hattımız, 20 kilometrelik de bir genişliğin içerisinde yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamı perşembe günü itibarıyla koptu"



bölgemizdeki elektrik sıkıntısı tamamen ortadan kalktı.