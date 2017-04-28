Bakan Albayarak: Türk Akımı Projesi 2020'de Bitecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Atlantik Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türk Akımı projesinin 2020 yılında biteceğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Albayrak, "Gaz depolama hacmini 2,7 milyar küpten 11 milyar küplere çıkaracağız. TANAP önümüzdeki yıl bitecekken,Türk Akımı projesini ise 2020'ye kadar bitireceğiz" dedi.

"KAZAN-KAZAN STRATEJİSİYLE ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"

Albayrak, "Uluslararası enerji arz güvenliğini sisteme dahil etmek için çok çalışmaya devam edeceğiz. Sadece gaz piyasalarında değil, yerli ve yenilebilir kaynakları arttırarak bu yetmez diyerek kazan-kazan stratejisiyle çok önemli adımlar attık. Geçtiğimiz ay en büyük güneş tarlası ihalesiyle, enerji maaliyetlerini düşürdük. Temmuz ayında enerji firmalarının yoğun katılımıyla 1 milyarlık porfföyü sektöre dahil edeceğiz" şeklinde konuştu.