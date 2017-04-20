Bakan Akif Çağatay Kılıç Twitter'dan Beşiktaş'a Başarılar Diledi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam kendi sahasında Lyon ile karşı karşıya geliyor.

BAKAN KILIÇ TWİTTER'DAN BAŞARILAR DİLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, resmi Twitter hesabıdan yaptığı paylaşımla temsilcimize başarılar diledi.

Bakan Kılıç paylaşımında, "Stockholm yolunda başarılar Beşiktaş. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden takımımıza çeyrek final rövanş maçında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Akif Çağatay Kılıç'ın paylaşımı:

