Bakan Akif Çağatay Kılıç Finale Yükselen Fenerbahçe'yi Tebrik Etti

Kadınlar Euroleague Final Four'un ilk maçında Fenerbahçe, Ekaterinburg'u yenerek finale adını yazdırdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçöe Kadın Basketbol Takımını tebrik etti.

Bakan Kılıç paylaşımında, "Euroleague'de finale yükselen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımını tebrik ediyor, finalde yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Kılıç'ın paylaşımı:

