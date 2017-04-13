Bakan Akdağ ve Arslan Kars'ta

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Allah'a şükürler olsun, en çok fakir fukarasına, en çok ihtiyacı olana hizmet eden bir cumhuriyettir. Dolayısıyla 80 milyonun 80'i de bu hizmetten yararlanıyor. Üstelik de bu hizmetten yararlananların çok büyük kısmı toplumun gelir seviyesi daha düşük olan, kırsal kesimde yaşayan kardeşlerimiz." dedi.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldikleri Kars'ta, kentteki sağlık personeliyle değerlendirme toplantısına katıldı.



Valilikteki toplantının ardından basına değerlendirmede bulunan Bakan Akdağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 80 milyon vatandaşının tamamına aynı hizmeti verdiğini dile getirdi.



Özellikle ambulans uçak ve helikopter hizmetlerinin yurt dışında yapılan hizmetlerden farklı bir şekilde verildiğini belirten Akdağ, şunları konuştu:



"Yurt dışında bu hizmetleri almak için genellikle özel bir sigorta primi ödemeniz gerekir. Aksi takdirde alamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti Allah'a şükürler olsun, en çok fakir fukarasına, en çok ihtiyacı olana hizmet eden bir cumhuriyettir. Dolayısıyla 80 milyonun 80'i de bu hizmetten yararlanıyor. Üstelik de bu hizmetten yararlananların çok büyük kısmı toplumun gelir seviyesi daha düşük olan, kırsal kesimde yaşayan kardeşlerimiz. Türkiye'nin bu husustaki farkı bu. Biz büyük primler ödenerek birçok Batılı ülkede alınan hizmetleri tamamen ücretsiz olarak vatandaşımıza yapıyoruz. Herhalde Allah bereket veriyor. Yılda 500 dolar kişi başı sağlık harcamasıyla ABD'de kişi başına yılda 99 bin 500 dolar sağlık harcaması yapılıyor. Bunu kıyaslarsanız, bu 500 dolar ile bu kadar iş nasıl yapılıyor? Yapılıyor yani. 'İş bilenin, kılıç kuşananın' diye bir tabir var."



Kars'taki sağlık hizmetlerine de değinen Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2017'de 216 uzman hekimimiz var. yani 7 kat uzman hekim sayımızı artırmışız. Ama bu arada Türkiye'deki uzman sayısı 2 kat bile artmış değil. Dolayısıyla buradaki eksiği büyük ölçüde tamamlamış durumdayız. Mesela diş hekiminde 12'den 41'e çıkmışız. Toplamda bütün personele baktığımız zaman, şirket personeli dahil, Kars ilimizde 715 sağlık personeliyle çalışırken, bugün 2 bin 546 sağlık personeliyle çalışıyoruz. Toplam personelde 4 kat artışla devam ediyor. 2002 yılında Kars'ta 2 ambulans varken, genç nesillere çok tuhaf gelebilir ama işin gerçeği buydu. Bugün 38 tam donanımlı ambulansla hizmet ediyoruz."



Şehir hastanesi müjdesi



Kars'ta Iğdır ve Ardahan'ı da kapsayacak şekilde 600 bin nüfusa hizmet verebilecek bir şehir hastanesi planladıklarının müjdesini veren Akdağ, Kars gibi illerde hizmet veren doktorlara yönelik de teşvik amaçlı çalışmalarının olduğunu dile getirdi.



Bakan Arslan da sağlık alanında 14 yılda yaşanan değişikliğin halk tarafından bilindiğini belirtti. Arslan, şöyle konutu:



"Eskiden iki ambulans vardı. Ama onu da kullanmak için yakıtını siz vermek zorundaydınız. Oradan 38 ambulansa geldik. Ama benim ve hemşehrilerimin çok daha önemsediği şuydu. Geçmişte yurt dışından biri gelip burada hastalandığında ambulans uçak ile gittiğinde gıptayla izliyorduk. 'Acaba 50 sene sonra, yüz sene sonra biz de bu konuma gelebilir miyiz?' derken... Allah'a şükür çok kısa sürede bu konuda çok ciddi mesafe katettik. Bu konuda da size (Recep Akdağ) müteşekkiriz."



Bakan Arslan, Kars'ta kalırken, Akdağ, Erzurum'a gitmek için karayoluyla hareket etti.