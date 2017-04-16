Bakan Akdağ: "Vatan, millet, bayrak ve devlet hususunda birlikte olan bütün milletin evlatları bugün kazanmıştır"



ERZURUM - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, referandum sonucu değerlendirerek, "Vatan, millet, bayrak ve devlet hususunda birlikte olan bütün milletin evlatları bugün kazanmıştır" dedi.

Sağlık Bakanı Akdağ, AK Parti İl Binasında gazetecilere kesinleşmemiş seçim sonucunu değerlendirdi. Bakan Akdağ, Büyükşehirlerde en fazla 'evet' oyunu veren Erzurum'un birinci olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Erzurum'dayız. Erzurum'da büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Ben kamuoyu huzurunda yoğun çalışma yapan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Erzurum olarak Türkiye'de büyükşehirlerde birinci olarak ipi göğüsledik. Bu sonuç güzel bir netice olarak yansıyacak. Milletin, memleketin önü açıldı. Bir memleket meselesiydi. Türkiye'nin o değişmez 4 önemli hususunda birlikte olan yani vatan, millet, bayrak ve devlet hususunda birlikte olan bütün milletin evlatları bugün kazanmıştır. Rabbim hayırlı etsin."

"Erzurum'da referandum coşkusu"

Öte yandan kesinleşmemiş sonuçların açıklanmasının ardından Erzurum'da referandum kutlamaları da başladı. Caddelere araçları ve Türk bayraklarıyla çıkan vatandaşlar coşkulu bir şekilde AK Parti İl Başkanlığına hareket etti.