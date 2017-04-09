Bakan Akdağ: Sağlık Sorunları Olanların Oy Kullanması İçin Destek Olacağız

SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandum unda sağlık sorunları nedeniyle sandık başına gidemeyecek olanların 444 38 33 nolu telefonu aramalarını istedi. Demokrasilerde vatandaşın oy kullanma hakkının son derece önemli olduğunu vurgulayan Akdağ, "Kendi başlarına oy kullanamayacak hastalarımıza destek olmayı bir görev olarak düşünüyoruz" dedi.



Atatürk Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu Yemekhanesi'nde öğrencilerle kahvaltıda bir araya gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bu görüşme öncesi basın mensuplarına 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akdağ, sağlık sorunları nedeniyle sandık başına gidemeyen vatandaşların 444 38 33 nolu telefonu arayarak yardım talep edebileceklerini söyledi. Demokrasilerde vatandaşın oy kullanma hakkının son derece önemli olduğunu vurgulayan Bakan Akdağ şunları söyledi:



"Sağlık açısından kendi başlarına oy kullanamayacak hastalarımıza destek olmayı bir görev olarak düşünüyoruz. Bakanlık olarak 16 Nisan referandum unda bu görevi inşallah en işi şekilde erçekleştireceğiz. Gerek evde sağlık hizmetleri kapsamında hizmet alan hastalarımız ki bunlar şu anda Türkiye'de 3 yüz bin kişiyi aşıyor. Gerekse referandum günü hastanede yatmak durumunda olan hastalarımızdan oy kullanmak isteyenleri oy sandıklarına Sağlık Bakanlığı olarak taşıyacağız. Bu işi evde sağlık hizmetlerimizin ekipleri ile yapacağız. Tabi bütün bu hastaların hepisinin oy kullanması mümkün olmayabilir. Yani bir sağlık yardımı ilede oy kullanmaya gidemecekler var. Ama önemli bir bölümü gerekli destek verilirse oy kullanmaya gidebilir. Sağlık görevlileri de olacak yanlarında ve oy kullanmalarına yardımcı olacağız. Bunun için vatandaşlarımız 444 38 33 numaraları evde sağlık hizmetleri çağrı merkezini aramalılar. Ciddi bir organizasyon. Talep çok yüksek olursa bu talebi karşılamak için belki bir randevu sistemide uygulamak durumunda kalabiliriz. Dolayısıyla 16 Nisan'da oy kullanmayı düşünen özellikle evde sağlık hizmeti alan ya da 16 Nisan'da hastanede olacağını şu anda bilen ve oy kullanabileceğini düşünen vatandaşlarımız 444 38 33 numaralı telefonu arayarak bu destekten faydalanabilecekler." - Erzurum