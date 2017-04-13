Bakan Akdağ: 'İbrahim Erkal'ın Maalesef Durumu Ciddiyetini Muhafaza Ediyor'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette Sağlık Bakanı Recep Akdağ'da Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumunun ciddiyetini muhafaza ettiğini belirtti.

"MAALESEF SAĞLIK DURUMU CİDDİ"

2017 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorusu üzerine açıklama yapan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Bakan Akdağ, şöyle konuştu: İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili bu sabah ben malumat aldım, dünde görüşmüştüm başhekimle. Maalesef İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ciddiyetini muhafaza ediyor. Herhangi bir olumlu yöne doğru eğilim yok. Arkadaşlarımız gayret ediyor.