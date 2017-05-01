Bakan Akdağ: "Hiçbir zaman asgari ücreti enflasyonun altında bırakmayacağız"

HAK-İŞ, 1 MAYIS'I ERZURUM'DA KUTLUYOR

"Biz bir ve beraber olduğumuz sürece bu memleket ayakta duracak"

"1 Mayıs'ı fırsat bilerek sizlerin imkanlarını arttırmak bizim vazifemizdir"

"Bu güzel memleketimizde huzur bozulsun isteyenler var"

"Ne yaparlarsa yapsınlar, biz işçilerimizle beraber aydınlık Türkiye'ye yürümekte kararlıyız"

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun sistemi ve zulmünü sizlerle beraber tarihim çöplüğüne gönderdik"



ERZURUM - HAK-İŞ, 1 Mayıs kutlamalarını Erzurum'da gerçekleştiriyor. Programda konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ: "Hiçbir zaman asgari ücreti enflasyonun altında bırakmayacağız" dedi.