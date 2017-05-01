Bakan Akdağ'dan 'Kuş Gribi ve Kene Açıklaması

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, kuş gribi ve kene vakalarına ilişkin gerekenlerin yapıldığın söyleyerek, "Çok ciddi tedbirler alıyoruz bu hususta. Şu anda tereddüte mahal bir konu yok" dedi.



Erzurum'da bu yıl ilk defa düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliklerine katılmak üzere gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu. Tüm işçi ve emekçilerin bayramını tebrik eden Bakan Akdağ, son zamanlarda yeniden ortaya çıkan kuş gribi ve kene vakalarıyla ilgili açıklama yaptı. Vatandaşların endişe etmemesini söyleyen Bakan Akdağ, "Kuş gribi konusunda şu anda endişe edilecek bir durum yok. Tarım Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız birlikte bu hususta ciddi bir tecrübe ile gerekenleri yapıyoruz. Dolayısıyla bu hususta şu anda tereddüte mahal bir konu yok" diye konuştu Kene vakalarıyla ilgili olarak da erken tespitin önemli olduğuna vurgu yapan Akdağ, "Kenelerin bir çeşidinde kenelerin taşıdığı bir virüsle meydana gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi diye bir hastalık var. Bu ismi almasının sebebi Kırım ve Kongo'da ilk tespit edilmiş olmasıdır. Daha çok bozkır iklimine yakın rakımlarda görülüyor. Bulaşma yolu da büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar aracılığıyla oluyor. Bu bölgelerde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın akşam eve gittiklerinde vücutlarını kontrol etmesinde yarar var. Çünkü erken dönemde tespit edildiğinde o kene bulunduğu yerden bir sağlık çalışanı tarafından çıkarılırsa virüsün bulaşma ihtimali çok azalıyor. Kene vücutta ne kadar kalırsa o kadar bulaşıyor. Bu hususta Türkiye çok tecrübelendi. Çok ciddi tedbirler alıyoruz. Kenenin sık görülebildiği bölgelerde birebir kapıları çalarak Sağlık Bakanlığı olarak bilgilendirme yapıyoruz" dedi.



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