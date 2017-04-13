Bakan Akdağ'dan Kars'a 5 yıldızlı şehir hastanesi müjdesi



KARS - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kars'a 5 yıldızlı otel konforunda şehir hastanesi yapacaklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldikleri Kars'ta sağlık personeliyle değerlendirme toplantısı yaptı. Kars Valiliği'nde basına kapalı olarak yapılan toplantı sonrasında basına mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Bakan Akdağ, Kars'a 600 bin nüfusa hizmet verecek mükemmel bir Şehir Hastanesi yapacaklarının müjdesini verdi.

Valilik makamında basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Akdağ, "Kars bir bölge şehri olması itibariyle, yani özellikle Iğdır ve Ardahan'ı da bir merkez olarak sağlık alanında hizmet eden bir şehrimiz olması itibariyle Ağrı'nın da bazı ilçelerinden Kars gelen hizmet alan vatandaşlarımız var. Yaklaşık olarak 600 bin nüfusa hizmet veren mükemmel bir şehir hastanesi yapacağız. Mutlaka Karslı hemşerilerimiz şehir hastanelerimizi televizyonlardan izlediler. İlkini Yozgat'ta yapmıştık. 475 yataklı bir hastanemizdi. Daha sonra Mersin'de bin 300 yataklı bir hastane açtık. Yine 800 yatağa yakında Isparta'da şehir hastanemizi hizmete soktuk. İnşallah önümüzdeki 3 yıl içerisinde arzu ettiğimiz gibi projeyi hızla bitirebilirsek ihalelerimizde hızla devam ederse 3 yıl içerisinde Kars'ta 500 yataklı, Kars'ın ve çevre illerin bunun altını özellikle çiziyorum. Ardahan'ında 3'ncü derecede sağlık hizmetlerini karşılayacak mükemmel bir şehir hastanesi inşallah Karslı hemşerilerimize kazandırmış olacağız" dedi.



"5 Yıldızlı otel konforunda şehir hastanesi"

"Şehir hastanelerimizde özellikle soğuk iklimi olan yerlerde kapalı otoparklara büyük önem veriyoruz" diyen Akdağ, "Buraların kapalı otoparkları olacak. Otoparklarda vale hizmeti veriyoruz. Vatandaşımız için o kadar önemli ki acile gittiğimiz zaman bir vale aracımızı alacak. İşimiz bittiğinde çıkarken aracımızı bize teslim edecek. Gerek ayaktan poliklinik odaları, gerek bütün yüksek teknolojisi, gerekse hasta yataklarının dizaynı inşası itibariyle mükemmel bir hastane olacak. Yoğun bakımları, ameliyatları son teknolojiyle donatmış olacağız. Bir özelliği de şu Kars'ta yapacağımız Şehir Hastanesi'nin, buraya yoğun bakımlarla birlikte 350 oda planlıyoruz. Odaların büyük bir kısmı tek kişilik odalar. Çift kişilik odalarda da aslında bir salgın, bir büyük problem olmadığı müddetçe tek kişilik hasta yatıracağımız büyüklükte bir hastane yapıyoruz. Yani yeni Kars Şehir Hastanesi'nde her vatandaşımız oldukça konforlu, 5 yıldızlı bir oteli aratmayacak, bir tek odada kendi mahremiyetine de itina edilerek refakatçisi ile birlikte yatma imkanı bulacak. Şimdiden bütün Karslı kardeşlerimize, Iğdır'a, Ardahan'a hayırlı olsun diyorum. Projelerine hemen başlayacağız" diye konuştu.



"Kars'tan 455 hasta ambulans uçakla başka illere sevk edildi"

Bakan Recep Akdağ'a teşekkür eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'tan ambulans uçakla 455 hastanın başka illere sevk edildiğini söyledi. Bakan Arslan, "Bizde eskiden 2 ambulans vardı ama onu da kullanmak için yakıtını siz vermek zorundaydınız. Oradan 38 ambulansa geldik. Dediğiniz gibi bin hastadan, 22 bin hastaya geldik. Ama benim çok daha önemsediğim, hemşerilerimizin de önemsediği geçmişte yurt dışından biri gelip hastalanıp ambulans uçak almaya geldiğinde gıpta ile izliyorduk. Acaba 50 sene sonra, acaba 100 sene sonra bizde bu komuma gelebilir miyiz derken, Allah'a şükür çok kısa sürede bu konuda ciddi bir mesafe kat ettiniz. Kars'tan bugüne kadar 455 hasta ambulans uçakla sevk edilmiş. Bu konuda müteşekkiriz. 500 yatak kapasitesini, şuan ki veya dünkü 100'lerle, 250'lilerle kıyaslamayın. Lütfen 5 yıldızlı otel konforu dediler Sayın Bakanımız, tabi konfor önemli ama verilen hizmetinde bu arada konforlu olmasına yönelik ne kadar gayret gösterdiklerini, olağanüstü imkanlar sağlayıp, burada uzman hekimlerin, elbette ki Türkiye ortalamasına göre çok yükselmiş ama daha da yükselmesi adına gayretlerini görüyorum. Bu konuda değerli bakanıma huzurlarınızda bugün bir kere daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Akdağ, şehir hastanesinin İsmail Aytemiz Bulvarı'nda yapılacağını kaydetti. Akdağ, Kars Şehir Hastanesi'nde Iğdır, Ardahan ve Ağrı'dan gelecek hastalara de hizmet verileceğini vurguladı.

Yapılan basın açıklamasının ardından Bakan Akdağ, Kars'tan ayrıldı.