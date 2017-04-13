Bakan Akdağ'dan İbrahim Erkal Açıklaması

ERZURUM (İHA) – Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İbrahim Erkal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Ziyaretin ardından 2017 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan iki bakan açıklamada bulundu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ülkenin bugününün dünden çok iyi olduğunu kaydederek, "Ama yarının bugünden çok daha iyi olabilmesi için bir fırsat geldi. Bu fırsatı doğru değerlendirip, hizmet etmenin, ülkeyi kalkındırmanın, coğrafyamıza hatta dünyadaki mazlumlara, mağdurlara sahip çıkmanın yolu çok daha büyük, çok daha güçlü Türkiye'den geçiyor. Onun da yolu 16 Nisan'da olacak 'evet'lerden geçiyor" dedi.



14 yıldır ulaştırma, sağlık ve diğer alanlarda AK Parti hükümetlerinin çığır açtığını, adeta devrim niteliğinde projeler yaptığını, vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını söyleyen Bakan Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bunların birbirini desteklemesini de özellikle dikkate alarak hem devam eden süreçlerin hızlanabilmesi hem bundan sonraki süreçlerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda çok verimli bir toplantı yapacağız. Bütün genel müdür arkadaşlar da bölgedeki bu işin tarafı olan arkadaşlar da burada. 16 Nisan sürecini de doğru anlatmak adına hep beraber sahalardayız. Bazen Erzurum'da, bazen Kars'tayız ama 81 ildeyiz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin bugünü dünden çok iyi ama yarının bugünden çok daha iyi olabilmesi için bir fırsat geldi. Bu fırsatı doğru değerlendirip, hizmet etmenin, ülkeyi kalkındırmanın, coğrafyamıza hatta dünyadaki mazlumlara, mağdurlara sahip çıkmanın yolu çok daha büyük, çok daha güçlü Türkiye'den geçiyor. Onun da yolu 16 Nisan'da olacak 'evet'lerden geçiyor. İnşallah dünkü olağanüstü ilgi de gösteriyor ki Türkiye bu konuda ciddi bir mesafe katedecek ve 16 Nisan'dan sonra çok güçlü bir şekilde yeni dönemine, hükümet etme sisteminde özellikle yeni döneminde sahip çıkacak, biz de çok daha rahat, çok daha hızlı hizmet edebileceğiz."



Sağlık Bakanı Recep Akdağ da bölgenin projeleriyle ilgili bilgilerini ve hamiliğini bildiklerini belirterek, "Kendilerine müteşekkiriz. 10 aydır değerli Bakanımla birlikte kabinede yan yana birlikte görev alıyor olmak ve elbette ki 81 ile hizmet ediyorken bölgeyi daha iyi biliyor olmamız nedeniyle bölgenin ihtiyaçlarını ve bölgesel kalkınma çerçevesinde takip ediyoruz" diye konuştu.



"Akdağ'dan Arslan'a teşekkür"



Sağlık Bakanı Akdağ, Bakan Aslan'ın Türkiye'de çok önemli projelere imza attığını söyledi. Arslan'a teşekkür eden Akdağ, "Sayın Arslan'ın Kars gibi bizim kadim dostumuz. Komşu şehrimizden bakan olması bölgeye de güç veriyor. Bir taraftan Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkı verirken bir taraftan da Doğu Anadolu'nun kalkınmasına büyük güç veriyor. Kendisine yaptığı ve gerçekleştireceği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ise, Erzurum'da devam eden yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Azizoğlu, "Erzurum, bölgemizin en önemli kavşak noktalarından bir tanesidir. Umuyoruz ki yapılmakta olan ve yapılacak yatırımlarla Erzurum, hem Anadolu'ya hem Anadolu'dan Orta Asya cumhuriyetlerine bağlanan önemli bir kavşak noktası olacaktır. Sizin gelişinizle de bu projelere hız verildiğini görüyoruz" dedi.



"İbrahim Erkal'ın maalesef durumu ciddiyetini muhafaza ediyor"



2017 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrası gazetecilerin sorusu üzerine açıklama yapan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Suriye'deki kimyasal saldırı ve Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Bakan Akdağ, şöyle konuştu:



"Biz Türkiye olarak kucak açtığımız Suriyeli kardeşlerimizin hele hele böyle zalimce bir saldırıdan sonra kucak açtığımız Suriyeli kardeşlerimize kucak açtık tedavilerini yaptık. Bu işleri hiç bilmeyenler bile şunu bilirler. Bir sağlık kuruluşu hastalarını aldığı zaman o adli tabiple birlikte değerlendirir, meselenin adını koyar. Biz bu vazifeyi yerine getirdik. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütünden, Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütünden gözlemcileri de çağırdık. Ayrıca İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili bu sabah ben malumat aldım, dün de görüşmüştüm başhekimle. Maalesef İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ciddiyetini muhafaza ediyor. Herhangi bir olumlu yöne doğru eğilim yok. Arkadaşlarımız gayret ediyor." - ERZURUM