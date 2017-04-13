Bakan Akdağ'dan 'Ibrahim Erkal' Açıklaması

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İbrahim Erkal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade ederek, "Herhangi bir olumlu yöne doğru eğilim yok" dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki bakan 2017 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Programdan sonra gazetecilerin sorusu üzerine açıklama yapan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili bu sabah ben malumat aldım, dün de görüşmüştüm başhekimle. Maalesef İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ciddiyetini muhafaza ediyor. Herhangi bir olumlu yöne doğru eğilim yok. Arkadaşlarımız gayret ediyor" dedi.



(İHA)